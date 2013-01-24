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Специальная форма для предотвращения переливания
Ложечки небольшого объема Philips AVENT SCF175/11 разработаны специально для маленьких ротиков и нежных десен. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Специальная форма для предотвращения переливания
Ложечки небольшого объема Philips AVENT SCF175/11 разработаны специально для маленьких ротиков и нежных десен. Узнать обо всех преимуществах
Специальная форма для предотвращения переливания
Ложечки небольшого объема Philips AVENT SCF175/11 разработаны специально для маленьких ротиков и нежных десен. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Специальная форма для предотвращения переливания
Ложечки небольшого объема Philips AVENT SCF175/11 разработаны специально для маленьких ротиков и нежных десен. Узнать обо всех преимуществах
Разработаны специально для маленьких ротиков и нежных десен
Специальная длинная ручка ложечки Philips Avent облегчает кормление и предотвращает проливание
Можно мыть в посудомоечной машине и стерилизовать
Страна изготовления
В комплект входят:
Этапы взросления