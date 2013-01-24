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Philips Avent

Ложечка для кормления

SCF175/11
Avent
Общая оценка / 5
1 награда
Avent
  • Специальная форма для предотвращения переливания Специальная форма для предотвращения переливания Специальная форма для предотвращения переливания
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    Philips Avent Ложечка для кормления

    SCF175/11
    Общая оценка / 5
    1 награда

    Специальная форма для предотвращения переливания

    Ложечки небольшого объема Philips AVENT SCF175/11 разработаны специально для маленьких ротиков и нежных десен. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Philips Avent Ложечка для кормления

    Специальная форма для предотвращения переливания

    Ложечки небольшого объема Philips AVENT SCF175/11 разработаны специально для маленьких ротиков и нежных десен. Узнать обо всех преимуществах

    Специальная форма для предотвращения переливания

    Ложечки небольшого объема Philips AVENT SCF175/11 разработаны специально для маленьких ротиков и нежных десен. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Philips Avent Ложечка для кормления

    Специальная форма для предотвращения переливания

    Ложечки небольшого объема Philips AVENT SCF175/11 разработаны специально для маленьких ротиков и нежных десен. Узнать обо всех преимуществах

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      Технические характеристики

      • Страна изготовления

        Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии
        Да
        Этап
        • 6 месяцев +
        • 6–12 месяцев

      • В комплект входят:

        Ложечка для кормления
        2  шт.

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