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Philips Avent

Соски "Ночные"

SCF176/20
Avent
Общая оценка / 5
1 награда
Avent
  • Светятся в темноте, без бисфенола-А Светятся в темноте, без бисфенола-А Светятся в темноте, без бисфенола-А
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    Philips Avent Соски "Ночные"

    SCF176/20
    Общая оценка / 5
    1 награда

    Светятся в темноте, без бисфенола-А

    Симметричные мягкие ортодонтические соски пустышек Avent от Philips учитывают естественное строение и развитие неба, зубов и десен младенца. Все пустышки Avent изготовлены из силикона, не имеют вкуса и запаха. Различные цвета. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Рекомендуемая розничная цена: 329 руб.
    Найти похожие продукты

    Philips Avent Соски "Ночные"

    Светятся в темноте, без бисфенола-А

    Симметричные мягкие ортодонтические соски пустышек Avent от Philips учитывают естественное строение и развитие неба, зубов и десен младенца. Все пустышки Avent изготовлены из силикона, не имеют вкуса и запаха. Различные цвета. Узнать обо всех преимуществах

    Светятся в темноте, без бисфенола-А

    Симметричные мягкие ортодонтические соски пустышек Avent от Philips учитывают естественное строение и развитие неба, зубов и десен младенца. Все пустышки Avent изготовлены из силикона, не имеют вкуса и запаха. Различные цвета. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Рекомендуемая розничная цена: 329 руб.
    Найти похожие продукты

    Philips Avent Соски "Ночные"

    Светятся в темноте, без бисфенола-А

    Симметричные мягкие ортодонтические соски пустышек Avent от Philips учитывают естественное строение и развитие неба, зубов и десен младенца. Все пустышки Avent изготовлены из силикона, не имеют вкуса и запаха. Различные цвета. Узнать обо всех преимуществах

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      Светятся в темноте, без бисфенола-А

      Пустышка с уникальным кольцом, светящимся в темноте.

      • 0-3 мес.
      • Без бисфенола-А
      Ортодонтическая симметричная мягкая соска

      Ортодонтическая симметричная мягкая соска

      Плоские симметричные соски пустышек Philips Avent каплевидной формы учитывают строение и естественное развитие неба, зубов и десен малыша и гарантируют комфорт, даже если пустышка переворачивается во рту.

      Удобные силиконовые соски

      Удобные силиконовые соски

      Силиконовые соски пустышек Philips Avent не обладают вкусом и запахом, что делает их наиболее приемлемыми для малыша. Силикон — это мягкий и прозрачный материал, который не липнет и легко моется. Такая соска прочна и прослужит долго, не потеряв со временем форму и цвет.

      Защелкивающийся защитный колпачок

      Защелкивающийся защитный колпачок

      Для гигиеничного хранения стерилизованных сосок

      Предохранительное кольцо-держатель

      Предохранительное кольцо-держатель

      Позволяет с легкостью вынуть пустышку Philips Avent в любой момент

      9 малышей из 10 легко принимают пустышку Philips Avent*

      9 малышей из 10 легко принимают пустышку Philips Avent*

      Пустышку Philips Avent принимают 9 из 10 малышей (по результатам онлайн-тестирования, проведенного в Великобритании в 2012 г. с участием 100 мам).

      Технические характеристики

      • Страна изготовления

        Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии
        Да
        Этап
        0–6 месяцев

      • В комплект входят:

        Силиконовая соска
        2  шт.
        Защелкивающийся защитный колпачок
        2  шт.

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          • Ни в коем случае не вешайте пустышку на шею ребенку: это может создать риск удушения.
          • Пустышку Philips Avent принимают 9 из 10 малышей (по результатам онлайн-тестирования, проведенного в Великобритании в 2012 г. с участием 100 мам)