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Подарите нежной коже малыша ощущение комфорта
Благодаря пустышке Philips Avent Freeflow кожа малыша может дышать. Нагубник с 6 вентиляционными отверстиями обеспечивает улучшенную циркуляцию воздуха и уменьшает раздражение кожи. Мягкая ортодонтическая соска учитывает естественное развитие полости рта. Узнать обо всех преимуществах
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Подарите нежной коже малыша ощущение комфорта
Благодаря пустышке Philips Avent Freeflow кожа малыша может дышать. Нагубник с 6 вентиляционными отверстиями обеспечивает улучшенную циркуляцию воздуха и уменьшает раздражение кожи. Мягкая ортодонтическая соска учитывает естественное развитие полости рта. Узнать обо всех преимуществах
Коже необходимо дышать, особенно если речь идет о малыше. В наших нагубниках есть 6 вентиляционных отверстий для улучшенной циркуляции воздуха и уменьшения раздражения кожи.
У детей есть свои предпочтения! Мы узнали у мам, как малыши реагируют на соски Philips Avent, и результаты показали, что 9 из 10 детей легко принимают наши пустышки.*
Наша мягкая силиконовая соска симметричной формы учитывает естественное развитие неба, зубов и десен младенца.
Будьте уверены, комфорт вашего малыша в надежных руках. Пустышка сделана на нашем удостоенном наград заводе в Великобритании.*
Благодаря держателю вы легко сможете вытащить пустышку в любое время. Держатель подходит даже для крошечных ручек ребенка!
Если вы не используете пустышку, наденьте колпачок, чтобы обеспечить безопасность при хранении и отсутствие загрязнений.
Пустышку Soothie или другой модели очень просто очистить. Поместите ее в стерилизатор или погрузите в кипящую воду.
В комплект входят:
Безопасность
Гигиеничность