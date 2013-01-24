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Philips Avent

Новые ортодонтические пустышки

SCF184/13
Avent
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Общая оценка / 5
Avent
  • Разработаны для здорового развития зубов Разработаны для здорового развития зубов Разработаны для здорового развития зубов
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    Philips Avent Новые ортодонтические пустышки

    SCF184/13
    Поиск материалов поддержки для этого продукта

    Разработаны для здорового развития зубов

    Новая ортодонтическая соска пустышки Philips AVENT SCF184/13 способствует правильному развитию полости рта. Все пустышки изготовлены из силикона, не имеют вкуса и запаха. Цвета варьируются. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Philips Avent Новые ортодонтические пустышки

    Разработаны для здорового развития зубов

    Новая ортодонтическая соска пустышки Philips AVENT SCF184/13 способствует правильному развитию полости рта. Все пустышки изготовлены из силикона, не имеют вкуса и запаха. Цвета варьируются. Узнать обо всех преимуществах

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      Разработаны для здорового развития зубов

      Разработано при участии ведущего ортодонта доктора Хагемана

      • 0—6 мес.
      Специальные "крылышки"

      Специальные "крылышки"

      Новая ортодонтическая соска с уникальными "крылышками", которые минимизируют давление на десны и способствуют здоровому росту зубов. Эти "крылышки" делают соску шире, поэтому давление на десны и зубы ребенка распределяется более равномерно.

      Специальная форма соски

      Специальная форма соски

      Специальная форма соски позволяет языку ребенка оставаться в естественном положении.

      Защелкивающийся защитный колпачок

      Защелкивающийся защитный колпачок

      Для сохранения чистоты стерилизованных сосок.

      Удобные силиконовые соски

      Удобные силиконовые соски

      Силиконовые соски пустышек Philips Avent не обладают вкусом и запахом, что делает их наиболее приемлемыми для малыша. Силикон — это мягкий и прозрачный материал, который не липнет и легко моется. Такая соска прочна и прослужит долго, не потеряв со временем форму и цвет.

      Это изделие одобрено Международной ассоциацией стоматологов

      Это изделие одобрено Международной ассоциацией стоматологов

      Наши пустышки одобрены Международной ассоциацией стоматологов (IDHF). Эта ассоциация является ведущей независимой некоммерческой организацией в области стоматологии, которая стремится повысить стандарты ухода за зубами по всему миру. Наша новая улучшенная ортодонтическая пустышка была разработана совместно с ведущим ортодонтом — доктором Хагеманом.

      Можно стерилизовать

      Можно стерилизовать

      Можно мыть в посудомоечной машине

      Можно мыть в посудомоечной машине

      Технические характеристики

      • Страна изготовления

        Германия
        Да

      • В комплект входят:

        Силиконовая соска
        1  шт.
        Защелкивающийся защитный колпачок
        1  шт.

      • Особенности

        Можно стерилизовать
        Да
        Без бисфенола-А
        Да
        Помогает успокоить малыша
        Да
        Защитный колпачок
        Да

      • Этапы взросления

        Возраст
        0—6 месяцев

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          • Ни в коем случае не вешайте пустышку на шею ребенку: это может создать риск удушения.