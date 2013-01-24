Philips - Нажмите здесь, чтобы перейти на домашнюю страницу
Главная страница
$

Ключевые слова для поиска

1

Philips Avent

Соски Freeflow

SCF186/23
Avent
Поиск материалов поддержки для этого продукта
Общая оценка / 5
Avent
  • Поддерживает развитие вашего малыша Поддерживает развитие вашего малыша Поддерживает развитие вашего малыша
    -{discount-value}

    Philips Avent Соски Freeflow

    SCF186/23
    Поиск материалов поддержки для этого продукта

    Поддерживает развитие вашего малыша

    Пустышка Philips Avent 18 мес.+ предназначена для малышей более старшего возраста. Устойчивая к прокусыванию соска учитывает естественное строение и развитие зубов и десен малыша и обеспечивает ребенку максимальный комфорт. Доступна в разных цветовых решениях и забавных дизайнах. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Philips Avent Соски Freeflow

    Поддерживает развитие вашего малыша

    Пустышка Philips Avent 18 мес.+ предназначена для малышей более старшего возраста. Устойчивая к прокусыванию соска учитывает естественное строение и развитие зубов и десен малыша и обеспечивает ребенку максимальный комфорт. Доступна в разных цветовых решениях и забавных дизайнах. Узнать обо всех преимуществах

    Похожие продукты

    См. все pacifiers

      Поддерживает развитие вашего малыша

      Устойчивая к прокусыванию соска

      • Устойчивая к прокусыванию соска
      • 18 мес+
      • Ортодонтические, без бисфенола-А
      • 2 шт. в упаковке
      Устойчивая к прокусыванию соска для малышей, у которых прорезываются зубки

      Устойчивая к прокусыванию соска для малышей, у которых прорезываются зубки

      Соска пустышки устойчива к прокусыванию: она создана специально для малышей старшего возраста.*

      Дополнительные вентиляционные отверстия помогают дышать коже малыша

      Дополнительные вентиляционные отверстия помогают дышать коже малыша

      Коже необходимо дышать, особенно если речь идет о малыше. В наших нагубниках есть 6 вентиляционных отверстий для улучшенной циркуляции воздуха и уменьшения раздражения кожи.

      Сделано на нашем удостоенном наград заводе в Великобритании

      Сделано на нашем удостоенном наград заводе в Великобритании

      Будьте уверены, комфорт вашего малыша в надежных руках. Пустышка сделана на нашем удостоенном наград заводе в Великобритании.*

      Ручка для безопасности и удобства

      Ручка для безопасности и удобства

      Благодаря держателю вы легко сможете вытащить пустышку в любое время. Держатель подходит даже для крошечных ручек ребенка!

      Благодаря съемному колпачку детская пустышка остается чистой

      Благодаря съемному колпачку детская пустышка остается чистой

      Если вы не используете пустышку, наденьте колпачок, чтобы обеспечить безопасность при хранении и отсутствие загрязнений.

      Максимальная гигиеничность благодаря удобной стерилизации

      Максимальная гигиеничность благодаря удобной стерилизации

      Пустышку Soothie или другой модели очень просто очистить. Поместите ее в стерилизатор или погрузите в кипящую воду.

      Ознакомьтесь с советами, которые помогут отлучить ребенка от пустышки

      Ознакомьтесь с советами, которые помогут отлучить ребенка от пустышки

      На странице www.philips.com/sootherfree наш клинический психолог, специализирующийся на отношениях между родителями и ребенком, делится эффективными методами и полезными советами по отлучению от пустышки. Благодаря этим рекомендациям вы поможете малышу преодолеть переходный период.

      Технические характеристики

      • В комплект входят:

        Пустышка Freeflow
        2  шт.

      • Безопасность

        Кольцо-держатель для безопасности
        Да
        Без бисфенола-А
        Да

      • Гигиеничность

        Легко чистится
        Да
        Можно стерилизовать
        Да
        Можно мыть в посудомоечной машине
        Да

      Получите поддержку по этому продукту

      Перейти к разделу поддержки потребителей

      Предлагаемые продукты

        Недавно просмотренные продукты

          Отзывы

          Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

          • Бренд № 1 среди мировых производителей пустышек
          • пустышка не предназначена для использования в качестве прорезывателя; она устойчива к нерегулярным укусам.
          • В целях соблюдения гигиены меняйте пустышки каждые 4 недели использования.
          • Наш модельный ряд подойдет для малышей на каждом этапе развития
          • Производитель года — 2014