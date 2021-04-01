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Philips Avent ultra soft

пустышка

SCF223/04
Avent
Общая оценка / 5
Avent
  • Наша самая мягкая пустышка для чувствительной кожи малыша Наша самая мягкая пустышка для чувствительной кожи малыша Наша самая мягкая пустышка для чувствительной кожи малыша
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    Philips Avent ultra soft пустышка

    SCF223/04
    Общая оценка / 5

    Наша самая мягкая пустышка для чувствительной кожи малыша

    Позаботьтесь о чувствительной коже малыша, выбрав пустышку Philips Avent ultra soft. Наш невероятно мягкий* и гибкий нагубник повторяет естественные контуры лица, оставляя меньше следов и раздражения на коже малыша. Узнать обо всех преимуществах

    Philips Avent ultra soft пустышка

    Наша самая мягкая пустышка для чувствительной кожи малыша

    Позаботьтесь о чувствительной коже малыша, выбрав пустышку Philips Avent ultra soft. Наш невероятно мягкий* и гибкий нагубник повторяет естественные контуры лица, оставляя меньше следов и раздражения на коже малыша. Узнать обо всех преимуществах

    Наша самая мягкая пустышка для чувствительной кожи малыша

    Позаботьтесь о чувствительной коже малыша, выбрав пустышку Philips Avent ultra soft. Наш невероятно мягкий* и гибкий нагубник повторяет естественные контуры лица, оставляя меньше следов и раздражения на коже малыша. Узнать обо всех преимуществах

    Philips Avent ultra soft пустышка

    Наша самая мягкая пустышка для чувствительной кожи малыша

    Позаботьтесь о чувствительной коже малыша, выбрав пустышку Philips Avent ultra soft. Наш невероятно мягкий* и гибкий нагубник повторяет естественные контуры лица, оставляя меньше следов и раздражения на коже малыша. Узнать обо всех преимуществах

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      Наша самая мягкая пустышка для чувствительной кожи малыша

      Меньше следов и раздражения на коже

      • Ультрамягкая и гибкая
      • Ортодонтические, без бисфенола-А
      • 2 шт. в упаковке
      • 6–18 мес.
      Мягкий и гибкий нагубник

      Мягкий и гибкий нагубник

      Коже малыша требуется особый уход. Благодаря технологии нагубника пустышка повторяет естественные контуры лица. Пустышка оставляет меньше следов и раздражения на коже малыша.

      Закругленный нагубник

      Закругленный нагубник

      Закругленный нагубник снижает давление на щеки малыша для минимального воздействия на кожу.

      Соска на 100 % состоит из пищевого силикона

      Соска на 100 % состоит из пищевого силикона

      Мы специально выбрали силикон для изготовления наших пустышек ultra soft и ultra air, поскольку это безопасный и инертный материал, широко применяемый в медицинской сфере, который не содержит вредные химические соединения, вредные для эндокринной системы вещества (включая бисфенол-А) и аллергены.

      Для естественного развития зубов

      Для естественного развития зубов

      Наши ортодонтические, симметричные и мягкие силиконовые соски способствуют естественному и правильному развитию полости рта.

      Комфорт для малыша

      Комфорт для малыша

      Наша текстурированная силиконовая соска, имитирующая форму материнской груди.

      Стерилизация за 3 минуты для максимального эффекта

      Стерилизация за 3 минуты для максимального эффекта

      Дорожный чехол, поставляемый с нашими пустышками ultra soft и ultra air, выполняет функцию стерилизатора. Вам просто нужно добавить воды и положить его в микроволновую печь. Пустышка вновь будет чистой перед следующим использованием.

      Разработано и произведено в Нидерландах

      Разработано и произведено в Нидерландах

      Наши пустышки ultra soft и ultra air разработаны и произведены в Нидерландах.

      • Гигиеничность

        Можно стерилизовать
        Да
        Можно мыть в посудомоечной машине
        Да
        Легко чистится
        Да

      • Безопасность

        Без бисфенола-А
        Да
        Кольцо-держатель для безопасности
        Да

      • Аксессуары в комплекте

        Футляр для стерилизации/хранения
        Да

      • В комплект входят:

        пустышка ultra soft
        2  шт.

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          Отзывы

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          • Согласно результатам тестов с участием покупателей, проведенных в США в 2016–2017 гг., в среднем 98 % малышей принимают бархатистую соску Philips Avent, которая используется в пустышках серии ultra air и ultra soft.
          • *В целях соблюдения гигиены меняйте пустышки каждые 4 недели использования.
          • По результатам независимого исследования, проведенного в США в феврале 2017 г., 85 % опрошенных мам сказали, что эта пустышка мягче по сравнению с восемью остальными подобными моделями от других ведущих производителей.

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