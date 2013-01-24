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Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Чувствительной коже требуется особый уход. Благодаря технологии нагубника пустышка повторяет естественные контуры лица, обеспечивая комфорт. Пустышка оставляет меньше следов и раздражения на коже малыша
Закругленный нагубник минимизирует давление для комфорта малыша и бережного воздействия на кожу щек.
Ультрамягкий дорожный чехол выполняет функцию стерилизатора — вам просто нужно добавить воды и положить его в микроволновую печь. Пустышка вновь будет чистой перед следующим использованием.