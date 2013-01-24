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Philips Avent

SCF223/04
Avent
Общая оценка / 5
1 награда
Avent
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    Philips Avent

    SCF223/04
    Общая оценка / 5
    1 награда

    Philips Avent null

    Philips Avent null

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      Технические характеристики

      • В комплект входят:

        пустышка ultra soft
        2  шт.

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