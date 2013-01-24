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Электрический стерилизатор

SCF225/10
Общая оценка / 5
  • Стерилизация 9 бутылочек для кормления: хватит на целый день Стерилизация 9 бутылочек для кормления: хватит на целый день Стерилизация 9 бутылочек для кормления: хватит на целый день
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    Электрический стерилизатор

    SCF225/10
    Общая оценка / 5

    Стерилизация 9 бутылочек для кормления: хватит на целый день

    Новый электрический стерилизатор стерилизует 9 бутылочек за 10 минут. Особая технология обработки паром при температуре выше 95С в течение 3-х минут позволяет полностью простерилизовать все бутылочки и дополнительные принадлежности.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Электрический стерилизатор

    Стерилизация 9 бутылочек для кормления: хватит на целый день

    Новый электрический стерилизатор стерилизует 9 бутылочек за 10 минут. Особая технология обработки паром при температуре выше 95С в течение 3-х минут позволяет полностью простерилизовать все бутылочки и дополнительные принадлежности.

    Стерилизация 9 бутылочек для кормления: хватит на целый день

    Новый электрический стерилизатор стерилизует 9 бутылочек за 10 минут. Особая технология обработки паром при температуре выше 95С в течение 3-х минут позволяет полностью простерилизовать все бутылочки и дополнительные принадлежности.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Электрический стерилизатор

    Стерилизация 9 бутылочек для кормления: хватит на целый день

    Новый электрический стерилизатор стерилизует 9 бутылочек за 10 минут. Особая технология обработки паром при температуре выше 95С в течение 3-х минут позволяет полностью простерилизовать все бутылочки и дополнительные принадлежности.

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      Стерилизация 9 бутылочек для кормления: хватит на целый день

      Гарантированная дезинфекция за 10 мин.

      Отделение для хранения шнура

      Отделение для хранения шнура

      Экономьте место благодаря удобной системе хранения шнура.

      Очищает 9 обычных бутылочек и 6 бутылочек с широким горлышком

      Очищает 9 обычных бутылочек и 6 бутылочек с широким горлышком

      Центральная подставка для фиксирующих колец

      Центральная подставка для фиксирующих колец

      Автоматическое отключение и защита от перегрева

      Автоматическое отключение и защита от перегрева

      Гарантированная дезинфекция, благодаря обработке паром

      Полная стерилизация не является стерилизацией, соответствующей медицинским нормам

      Технические характеристики

      • Технические характеристики

        Питание
        650 Вт
        Время стерилизации
        10 минут
        Емкость
        90 мл
        Выключатель
        Автоматическое отключение

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