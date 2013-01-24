Для самостоятельного питья

Обучающие ручки подходят к чашкам Philips Avent SCF242/00. Они помогают малышу пить самостоятельно в любом возрасте. Положение ручек регулируется, поэтому они всегда будут на одном уровне с носиком. Ручки легко прикрепляются и снимаются, поэтому чашки можно использовать как с ручками, так и без них.