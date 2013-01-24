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Philips Avent

Обучающие ручки для чашек

SCF242
Avent
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Общая оценка / 5
Avent
  • Для самостоятельного питья Для самостоятельного питья Для самостоятельного питья
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    Philips Avent Обучающие ручки для чашек

    SCF242
    Поиск материалов поддержки для этого продукта

    Для самостоятельного питья

    Обучающие ручки подходят к чашкам Philips Avent SCF242/00. Они помогают малышу пить самостоятельно в любом возрасте. Положение ручек регулируется, поэтому они всегда будут на одном уровне с носиком. Ручки легко прикрепляются и снимаются, поэтому чашки можно использовать как с ручками, так и без них.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Philips Avent Обучающие ручки для чашек

    Для самостоятельного питья

    Обучающие ручки подходят к чашкам Philips Avent SCF242/00. Они помогают малышу пить самостоятельно в любом возрасте. Положение ручек регулируется, поэтому они всегда будут на одном уровне с носиком. Ручки легко прикрепляются и снимаются, поэтому чашки можно использовать как с ручками, так и без них.

    Для самостоятельного питья

    Съемные ручки для чашек

    Совместимость с бутылочками и чашками Philips Avent

    Можно использовать со всеми бутылочками и чашками Philips Avent, кроме стеклянных бутылочек и "Взрослых" чашек. Сочетайте элементы для создания идеальной чашки для своего малыша.

    Просто надевать и снимать

    Чашки можно использовать с ручками и без них

    Технические характеристики

    • Страна изготовления

      Китае
      Да

    • В комплект входят:

      Ручка
      2  шт.

    • Этапы взросления

      Возраст
      4 месяца +

    • Вес и габариты

      Размеры F-box
      70 (Г) X 126 (Ш) X 167 (В)  миллиметра
      Габариты устройства без отсоединяемых частей
      70 (Г) X 126 (Ш) X 70 (В)  миллиметра
      Количество F-box в A-box
      6  шт.
      Вес продукта
      0,011  кг

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