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Для самостоятельного питья
Обучающие ручки подходят к чашкам Philips Avent SCF242/00. Они помогают малышу пить самостоятельно в любом возрасте. Положение ручек регулируется, поэтому они всегда будут на одном уровне с носиком. Ручки легко прикрепляются и снимаются, поэтому чашки можно использовать как с ручками, так и без них.
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Для самостоятельного питья
Обучающие ручки подходят к чашкам Philips Avent SCF242/00. Они помогают малышу пить самостоятельно в любом возрасте. Положение ручек регулируется, поэтому они всегда будут на одном уровне с носиком. Ручки легко прикрепляются и снимаются, поэтому чашки можно использовать как с ручками, так и без них.
Можно использовать со всеми бутылочками и чашками Philips Avent, кроме стеклянных бутылочек и "Взрослых" чашек. Сочетайте элементы для создания идеальной чашки для своего малыша.
Чашки можно использовать с ручками и без них
Страна изготовления
В комплект входят:
Этапы взросления
Вес и габариты