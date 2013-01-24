Мягкие носики

Мягкие носики Philips Avent SCF246/11 созданы для нежных детских десен и помогут плавно перейти от груди или бутылочки к чашке. Легко моющийся клапан, из которого удобно пить, предотвращает проливание. Узнать обо всех преимуществах