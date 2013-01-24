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Носики, устойчивые к укусам
Устойчивые к укусам носики Philips AVENT SCF247/00 созданы специально для малышей с прорезывающимися зубками и потому более прочны и долговечны. Легко моющийся клапан, из которого удобно пить, предотвращает проливание. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Носики, устойчивые к укусам
Устойчивые к укусам носики Philips AVENT SCF247/00 созданы специально для малышей с прорезывающимися зубками и потому более прочны и долговечны. Легко моющийся клапан, из которого удобно пить, предотвращает проливание. Узнать обо всех преимуществах
Носики, устойчивые к укусам
Устойчивые к укусам носики Philips AVENT SCF247/00 созданы специально для малышей с прорезывающимися зубками и потому более прочны и долговечны. Легко моющийся клапан, из которого удобно пить, предотвращает проливание. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Носики, устойчивые к укусам
Устойчивые к укусам носики Philips AVENT SCF247/00 созданы специально для малышей с прорезывающимися зубками и потому более прочны и долговечны. Легко моющийся клапан, из которого удобно пить, предотвращает проливание. Узнать обо всех преимуществах
Удобно пить, удобно чистить
Носики и ручки подходят для всех бутылочек для кормления и чашек Philips Avent
Страна изготовления
В комплект входят:
Этапы взросления
Вес и габариты