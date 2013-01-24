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Philips Avent

Носики, устойчивые к укусам

SCF247
Avent
Avent
  • Носики, устойчивые к укусам Носики, устойчивые к укусам Носики, устойчивые к укусам
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    Philips Avent Носики, устойчивые к укусам

    SCF247

    Носики, устойчивые к укусам

    Устойчивые к укусам носики Philips AVENT SCF247/00 созданы специально для малышей с прорезывающимися зубками и потому более прочны и долговечны. Легко моющийся клапан, из которого удобно пить, предотвращает проливание. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Рекомендуемая розничная цена: 230 руб.
    Найти похожие продукты

    Philips Avent Носики, устойчивые к укусам

    Носики, устойчивые к укусам

    Устойчивые к укусам носики Philips AVENT SCF247/00 созданы специально для малышей с прорезывающимися зубками и потому более прочны и долговечны. Легко моющийся клапан, из которого удобно пить, предотвращает проливание. Узнать обо всех преимуществах

    Носики, устойчивые к укусам

    Устойчивые к укусам носики Philips AVENT SCF247/00 созданы специально для малышей с прорезывающимися зубками и потому более прочны и долговечны. Легко моющийся клапан, из которого удобно пить, предотвращает проливание. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Рекомендуемая розничная цена: 230 руб.
    Найти похожие продукты

    Philips Avent Носики, устойчивые к укусам

    Носики, устойчивые к укусам

    Устойчивые к укусам носики Philips AVENT SCF247/00 созданы специально для малышей с прорезывающимися зубками и потому более прочны и долговечны. Легко моющийся клапан, из которого удобно пить, предотвращает проливание. Узнать обо всех преимуществах

    Носики, устойчивые к укусам

    Носик для простого перехода от бутылочки к чашке

    • 12 мес+

    Запатентованный клапан против проливания

    Удобно пить, удобно чистить

    Сменные

    Носики и ручки подходят для всех бутылочек для кормления и чашек Philips Avent

    Технические характеристики

    • Страна изготовления

      Китай
      Да

    • В комплект входят:

      Устойчивый к укусам носик
      2  шт.
      Силиконовый клапан
      1  шт.
      Фиксатор клапана
      1  шт.

    • Этапы взросления

      Возраст
      12 мес. +

    • Вес и габариты

      Размеры F-box
      52 (Г) X 83 (Ш) X 135 (В)  миллиметра
      Габариты устройства без отсоединяемых частей
      50 (Г) X 50 (Ш) X 60 (В)  миллиметра
      Вес продукта
      0,036  кг

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