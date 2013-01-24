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Быстрый поток, устойчивые к укусам носики
Носики с быстрым потоком Philips AVENT SCF248/00 устойчивы к укусам, а скорость потока подходит для малышей постарше. Легко моющийся клапан, из которого удобно пить, предотвращает проливание. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Быстрый поток, устойчивые к укусам носики
Носики с быстрым потоком Philips AVENT SCF248/00 устойчивы к укусам, а скорость потока подходит для малышей постарше. Легко моющийся клапан, из которого удобно пить, предотвращает проливание. Узнать обо всех преимуществах
Быстрый поток, устойчивые к укусам носики
Носики с быстрым потоком Philips AVENT SCF248/00 устойчивы к укусам, а скорость потока подходит для малышей постарше. Легко моющийся клапан, из которого удобно пить, предотвращает проливание. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Быстрый поток, устойчивые к укусам носики
Носики с быстрым потоком Philips AVENT SCF248/00 устойчивы к укусам, а скорость потока подходит для малышей постарше. Легко моющийся клапан, из которого удобно пить, предотвращает проливание. Узнать обо всех преимуществах
Удобно пить, удобно чистить
Можно использовать со всеми бутылочками и чашками Philips Avent, кроме стеклянных бутылочек и "Взрослых" чашек. Сочетайте элементы для создания идеальной чашки для своего малыша.
Вес и габариты
Вес и габариты