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Philips Avent

Устойчивость к укусам, быстрый поток

SCF248
Avent
Общая оценка / 5
1 награда
Avent
  • Быстрый поток, устойчивые к укусам носики Быстрый поток, устойчивые к укусам носики Быстрый поток, устойчивые к укусам носики
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    Philips Avent Устойчивость к укусам, быстрый поток

    SCF248
    Общая оценка / 5
    1 награда

    Быстрый поток, устойчивые к укусам носики

    Носики с быстрым потоком Philips AVENT SCF248/00 устойчивы к укусам, а скорость потока подходит для малышей постарше. Легко моющийся клапан, из которого удобно пить, предотвращает проливание. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Рекомендуемая розничная цена: 230 руб.
    Найти похожие продукты

    Philips Avent Устойчивость к укусам, быстрый поток

    Быстрый поток, устойчивые к укусам носики

    Носики с быстрым потоком Philips AVENT SCF248/00 устойчивы к укусам, а скорость потока подходит для малышей постарше. Легко моющийся клапан, из которого удобно пить, предотвращает проливание. Узнать обо всех преимуществах

    Быстрый поток, устойчивые к укусам носики

    Носики с быстрым потоком Philips AVENT SCF248/00 устойчивы к укусам, а скорость потока подходит для малышей постарше. Легко моющийся клапан, из которого удобно пить, предотвращает проливание. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Рекомендуемая розничная цена: 230 руб.
    Найти похожие продукты

    Philips Avent Устойчивость к укусам, быстрый поток

    Быстрый поток, устойчивые к укусам носики

    Носики с быстрым потоком Philips AVENT SCF248/00 устойчивы к укусам, а скорость потока подходит для малышей постарше. Легко моющийся клапан, из которого удобно пить, предотвращает проливание. Узнать обо всех преимуществах

    Быстрый поток, устойчивые к укусам носики

    Чашка-непроливайка с носиком, из которой удобно пить

    • 18 мес+

    Запатентованный клапан против проливания

    Удобно пить, удобно чистить

    Совместимость с бутылочками и чашками Philips Avent

    Можно использовать со всеми бутылочками и чашками Philips Avent, кроме стеклянных бутылочек и "Взрослых" чашек. Сочетайте элементы для создания идеальной чашки для своего малыша.

    Технические характеристики

    • Вес и габариты

      Вес продукта
      0,036  кг
      Этап
      18 мес. +
      Китае
      Да
      Силиконовый клапан
      1  шт.
      Носик с быстрым потоком
      2  шт.
      Фиксатор клапана
      1  шт.

    • Вес и габариты

      Размеры F-box
      52 (Г) X 83 (Ш) X 135 (В)  миллиметра
      Габариты устройства без отсоединяемых частей
      50 (Г) X 50 (Ш) X 60 (В)  миллиметра

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