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Подогревает быстро и равномерно
Электрический подогреватель бутылочек и детского питания Philips Avent — это быстрый и безопасный способ подогреть сцеженное молоко и детское питание. Подогревает 125 мл молока при комнатной температуре примерно за 4 минуты. Узнать обо всех преимуществах
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Подогревает быстро и равномерно
Электрический подогреватель бутылочек и детского питания Philips Avent — это быстрый и безопасный способ подогреть сцеженное молоко и детское питание. Подогревает 125 мл молока при комнатной температуре примерно за 4 минуты. Узнать обо всех преимуществах
Электрический подогреватель для бутылочек и детского питания Philips Avent упрощает подготовку к кормлению. Просто налейте воду и установите режим. Подогреватель бутылочек может подогреть 125 мл молока комнатной температуры за 4 минуты.
Электрический подогреватель для бутылочек и детского питания Philips Avent облегчает приготовление пищи для ребенка. Он разогревает еду бережно и равномерно.
Питание
Вес и габариты
Страна изготовления
В комплект входят:
Этапы взросления
Совместимость
Дизайн
SCF145/06
SCF870/22