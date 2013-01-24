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Быстрый интеллектуальный нагрев
Новый цифровой подогреватель бутылочек и детского питания обеспечивает простое, быстрое и безопасное разогревание детского питания. Усовершенствованная технология автоматически рассчитывает время подогрева. Просто укажите некоторые исходные параметры — все остальное сделает подогреватель бутылочек! Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Быстрый интеллектуальный нагрев
Новый цифровой подогреватель бутылочек и детского питания обеспечивает простое, быстрое и безопасное разогревание детского питания. Усовершенствованная технология автоматически рассчитывает время подогрева. Просто укажите некоторые исходные параметры — все остальное сделает подогреватель бутылочек! Узнать обо всех преимуществах
Быстрый интеллектуальный нагрев
Новый цифровой подогреватель бутылочек и детского питания обеспечивает простое, быстрое и безопасное разогревание детского питания. Усовершенствованная технология автоматически рассчитывает время подогрева. Просто укажите некоторые исходные параметры — все остальное сделает подогреватель бутылочек! Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Быстрый интеллектуальный нагрев
Новый цифровой подогреватель бутылочек и детского питания обеспечивает простое, быстрое и безопасное разогревание детского питания. Усовершенствованная технология автоматически рассчитывает время подогрева. Просто укажите некоторые исходные параметры — все остальное сделает подогреватель бутылочек! Узнать обо всех преимуществах
Просто выберите нужные настройки, и “умный” прибор с технологией iQ рассчитает время, необходимое для бережного равномерного подогрева детского питания.
Питание нагревается равномерно, без более горячих участков. Автоматическое отключение исключает опасность перегрева.
Продукты Philips Avent iQ разработаны с использованием новейших технологий и делают кормление и уход за ребенком удивительно простыми.
Простой в применении цифровой дисплей позволяет следить за процессом подогрева.
Подходит для молока и детского питания любой температуры: как из холодильника или морозильной камеры, так и комнатной температуры. Предназначено для всех бутылочек Avent, контейнеров VIA и баночек с детским питанием.**
Питание
В комплект входят:
В комплект входят:
В комплект входят:
Совместимость
SCF145/06
SCF870/22