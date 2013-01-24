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Philips Avent

Электронный подогр. бутылочек

SCF260/34
Avent
Общая оценка / 5
Avent
  • Быстрый интеллектуальный нагрев Быстрый интеллектуальный нагрев Быстрый интеллектуальный нагрев
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    Philips Avent Электронный подогр. бутылочек

    SCF260/34
    Общая оценка / 5

    Быстрый интеллектуальный нагрев

    Электронный подогреватель бутылочек и детского питания обеспечивает простой, быстрый и безопасный разогрев детского питания. Усовершенствованная технология автоматически рассчитывает время подогрева. Просто укажите исходные параметры — все остальное сделает подогреватель. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Philips Avent Электронный подогр. бутылочек

    Быстрый интеллектуальный нагрев

    Электронный подогреватель бутылочек и детского питания обеспечивает простой, быстрый и безопасный разогрев детского питания. Усовершенствованная технология автоматически рассчитывает время подогрева. Просто укажите исходные параметры — все остальное сделает подогреватель. Узнать обо всех преимуществах

    Быстрый интеллектуальный нагрев

    Электронный подогреватель бутылочек и детского питания обеспечивает простой, быстрый и безопасный разогрев детского питания. Усовершенствованная технология автоматически рассчитывает время подогрева. Просто укажите исходные параметры — все остальное сделает подогреватель. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Philips Avent Электронный подогр. бутылочек

    Быстрый интеллектуальный нагрев

    Электронный подогреватель бутылочек и детского питания обеспечивает простой, быстрый и безопасный разогрев детского питания. Усовершенствованная технология автоматически рассчитывает время подогрева. Просто укажите исходные параметры — все остальное сделает подогреватель. Узнать обо всех преимуществах

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      Быстрый интеллектуальный нагрев

      Сверхбыстрый нагрев, несколько режимов

      • 220—240 В
      Автоматически вычисляет время подогревания

      Автоматически вычисляет время подогревания

      Электронный подогреватель бутылочек Philips Avent автоматически вычисляет время подогрева в зависимости от типа пищи, ее количества и первоначальной температуры. Пища подогревается равномерно. Автоматическое отключение не допустит перегрева.

      Контролируемый пар подогревает быстро и равномерно

      Контролируемый пар подогревает быстро и равномерно

      Электронный подогреватель бутылочек Philips Avent позволяет быстро и равномерно разогреть детское питание. В приборе можно подогреть 125 мл молока комнатной температуры менее чем за 2 минуты.

      Удобный цифровой дисплей

      Удобный цифровой дисплей

      Цифровой дисплей на электронном подогревателе бутылочек Philips Avent очень прост в использовании. Он позволяет следить за подогреванием и проинформирует вас, когда питание будет готово.

      Подогревает молоко и детское питание любой температуры

      Подогревает молоко и детское питание любой температуры

      Электронный подогреватель бутылочек Philips Avent может подогревать молоко и детское питание как комнатной температуры, так и из холодильника и даже из морозильной камеры. Подходит для бутылочек Philips Avent, волшебных чашек и баночек с детским питанием.

      Технические характеристики

      • Питание

        напряжение
        220—240  В

      • Страна изготовления

        Англия
        Да

      • В комплект входят:

        Подогреватель бутылочек и дет. питания
        1  шт.

      • Этапы взросления

        Возраст
        • 0—6 месяцев
        • 6–12 месяцев

      • Совместимость

        Подходит для:
        всех бутылочек Philips Avent, волшебных чашек и баночек с детским питанием. Исключение: не рекомендуется использовать с полупрозрачными полипропиленовыми бутылочками Philips Avent 330 мл.

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            • Бутылочка не входит в комплект
            • * Исключение: не рекомендуется использовать с полупрозрачными полипропиленовыми бутылочками Philips Avent 330 мл.