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Быстрый интеллектуальный нагрев
Электронный подогреватель бутылочек и детского питания обеспечивает простой, быстрый и безопасный разогрев детского питания. Усовершенствованная технология автоматически рассчитывает время подогрева. Просто укажите исходные параметры — все остальное сделает подогреватель. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Быстрый интеллектуальный нагрев
Электронный подогреватель бутылочек и детского питания обеспечивает простой, быстрый и безопасный разогрев детского питания. Усовершенствованная технология автоматически рассчитывает время подогрева. Просто укажите исходные параметры — все остальное сделает подогреватель. Узнать обо всех преимуществах
Быстрый интеллектуальный нагрев
Электронный подогреватель бутылочек и детского питания обеспечивает простой, быстрый и безопасный разогрев детского питания. Усовершенствованная технология автоматически рассчитывает время подогрева. Просто укажите исходные параметры — все остальное сделает подогреватель. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Быстрый интеллектуальный нагрев
Электронный подогреватель бутылочек и детского питания обеспечивает простой, быстрый и безопасный разогрев детского питания. Усовершенствованная технология автоматически рассчитывает время подогрева. Просто укажите исходные параметры — все остальное сделает подогреватель. Узнать обо всех преимуществах
Электронный подогреватель бутылочек Philips Avent автоматически вычисляет время подогрева в зависимости от типа пищи, ее количества и первоначальной температуры. Пища подогревается равномерно. Автоматическое отключение не допустит перегрева.
Электронный подогреватель бутылочек Philips Avent позволяет быстро и равномерно разогреть детское питание. В приборе можно подогреть 125 мл молока комнатной температуры менее чем за 2 минуты.
Цифровой дисплей на электронном подогревателе бутылочек Philips Avent очень прост в использовании. Он позволяет следить за подогреванием и проинформирует вас, когда питание будет готово.
Электронный подогреватель бутылочек Philips Avent может подогревать молоко и детское питание как комнатной температуры, так и из холодильника и даже из морозильной камеры. Подходит для бутылочек Philips Avent, волшебных чашек и баночек с детским питанием.
Питание
Страна изготовления
В комплект входят:
Этапы взросления
Совместимость
SCF870/22
SCF145/06