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Быстро и удобно
Легкий и компактный дизайн стерилизатора Philips Avent для микроволновой печи делает его идеальным для использования дома и в поездках. Содержимое остается стерильным в течение 24 часов при закрытой крышке.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Быстро и удобно
Легкий и компактный дизайн стерилизатора Philips Avent для микроволновой печи делает его идеальным для использования дома и в поездках. Содержимое остается стерильным в течение 24 часов при закрытой крышке.
Быстро и удобно
Легкий и компактный дизайн стерилизатора Philips Avent для микроволновой печи делает его идеальным для использования дома и в поездках. Содержимое остается стерильным в течение 24 часов при закрытой крышке.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Быстро и удобно
Легкий и компактный дизайн стерилизатора Philips Avent для микроволновой печи делает его идеальным для использования дома и в поездках. Содержимое остается стерильным в течение 24 часов при закрытой крышке.
Для обеспечения дополнительной безопасности на боковой панели стерилизатора предусмотрены защелки. Они надежно закрывают крышку, препятствуя проливанию горячей воды во время извлечения стерилизатора из микроволновой печи. Боковые ручки не нагреваются до высокой температуры, позволяя извлечь стерилизатор безопасным способом.
Содержимое остается стерильным до 24 часов, если не открывать крышку.
Стерилизатор для микроволновой печи Philips Avent подходит для использования в большинстве доступных микроволновых печей. Благодаря компактному дизайну его удобно брать с собой в поездки — уезжая на один или несколько дней, вы всегда будете знать, что под рукой имеется стерильная бутылочка. Также он идеально подходит для использования в качестве дополнительного стерилизатора в гостях у бабушки с дедушкой. Размеры: 166 мм (В), 280 мм (Ш), 280 мм (Д).
Несмотря на компактный размер, только этот стерилизатор для микроволновой печи способен вместить 6 бутылочек Philips Avent. В то время как большинство стерилизаторов для микроволновой печи вмещают в себя только 4 бутылочки, стерилизатор для микроволновой печи Philips Avent позволяет простерилизовать за один раз все бутылочки, использованные в течение дня. Он также подходит для стерилизации молокоотсосов.
Просто налейте воду, загрузите предметы и поместите в СВЧ-печь всего на 2 минуты. Точное время стерилизации зависит от мощности вашей печи: 2 мин. при 1100—1850 Вт, 4 мин. при 850—1000 Вт, 6 мин. при 500—850 Вт.
Пока иммунитет малыша не окреп в достаточной степени, стерилизация поможет полностью защитить его от особенно вредных молочных бактерий. Для стерилизатора Philips Avent используется медицинский способ паровой стерилизации, который является быстрым, простым и эффективным, без добавления химических средств.
Вес и габариты
Страна изготовления
В комплект входят:
Этапы взросления
SCF870/22
SCF145/06