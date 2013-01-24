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Быстро и удобно
Благодаря легкому и компактному дизайну стерилизатор Philips AVENT SCF271/07 для СВЧ идеально подходит для стерилизации бутылочек для кормления дома и в поездках. При закрытой крышке содержимое остается стерильным до 24 часов.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Быстро и удобно
Благодаря легкому и компактному дизайну стерилизатор Philips AVENT SCF271/07 для СВЧ идеально подходит для стерилизации бутылочек для кормления дома и в поездках. При закрытой крышке содержимое остается стерильным до 24 часов.
Быстро и удобно
Благодаря легкому и компактному дизайну стерилизатор Philips AVENT SCF271/07 для СВЧ идеально подходит для стерилизации бутылочек для кормления дома и в поездках. При закрытой крышке содержимое остается стерильным до 24 часов.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Быстро и удобно
Благодаря легкому и компактному дизайну стерилизатор Philips AVENT SCF271/07 для СВЧ идеально подходит для стерилизации бутылочек для кормления дома и в поездках. При закрытой крышке содержимое остается стерильным до 24 часов.
Просто налейте воду, загрузите стерилизуемые предметы и поместите в микроволновую печь на 2 мин. Стерилизация займет 2 мин при мощности 1100-1850 Вт, 4 мин при мощности 850-1000 Вт, 6 мин при мощности 500-850 Вт.
Подходит для большинства микроволновых печей. Удобен в поездках.
Вмещает до шести бутылочек Avent объемом 260 мл или два молокоотсоса Philips Avent и две бутылочки Avent.
Защелки надежно закрывают крышку, боковые ручки нагреваются меньше, что обеспечивает безопасность обращения со стерилизатором.
Действие стерилизатора основано на том же принципе, который используется в больничных автоклавах: интенсивный жар водяного пара уничтожает болезнетворные бактерии.
Вес и габариты
Страна изготовления
В комплект входят:
Этапы взросления
SCF145/06
SCF870/22