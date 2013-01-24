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Philips Avent

Стерилизатор для СВЧ-печи

SCF271/07
Avent
Общая оценка / 5
Avent
  • Быстро и удобно Быстро и удобно Быстро и удобно
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    Philips Avent Стерилизатор для СВЧ-печи

    SCF271/07
    Общая оценка / 5

    Быстро и удобно

    Благодаря легкому и компактному дизайну стерилизатор Philips AVENT SCF271/07 для СВЧ идеально подходит для стерилизации бутылочек для кормления дома и в поездках. При закрытой крышке содержимое остается стерильным до 24 часов.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Philips Avent Стерилизатор для СВЧ-печи

    Быстро и удобно

    Благодаря легкому и компактному дизайну стерилизатор Philips AVENT SCF271/07 для СВЧ идеально подходит для стерилизации бутылочек для кормления дома и в поездках. При закрытой крышке содержимое остается стерильным до 24 часов.

    Быстро и удобно

    Благодаря легкому и компактному дизайну стерилизатор Philips AVENT SCF271/07 для СВЧ идеально подходит для стерилизации бутылочек для кормления дома и в поездках. При закрытой крышке содержимое остается стерильным до 24 часов.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Philips Avent Стерилизатор для СВЧ-печи

    Быстро и удобно

    Благодаря легкому и компактному дизайну стерилизатор Philips AVENT SCF271/07 для СВЧ идеально подходит для стерилизации бутылочек для кормления дома и в поездках. При закрытой крышке содержимое остается стерильным до 24 часов.

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      Быстро и удобно

      Стерилизует 6 бутылочек для кормления за 2 минуты

      Исключительно быстро и просто

      Исключительно быстро и просто

      Просто налейте воду, загрузите стерилизуемые предметы и поместите в микроволновую печь на 2 мин. Стерилизация займет 2 мин при мощности 1100-1850 Вт, 4 мин при мощности 850-1000 Вт, 6 мин при мощности 500-850 Вт.

      Легкий и компактный

      Легкий и компактный

      Подходит для большинства микроволновых печей. Удобен в поездках.

      Большая вместимость

      Большая вместимость

      Вмещает до шести бутылочек Avent объемом 260 мл или два молокоотсоса Philips Avent и две бутылочки Avent.

      Безопасен, прост в обращении

      Безопасен, прост в обращении

      Защелки надежно закрывают крышку, боковые ручки нагреваются меньше, что обеспечивает безопасность обращения со стерилизатором.

      Эффективная стерилизация

      Эффективная стерилизация

      Действие стерилизатора основано на том же принципе, который используется в больничных автоклавах: интенсивный жар водяного пара уничтожает болезнетворные бактерии.

      Идеален для дома и поездок

      Идеален для дома и поездок

      Технические характеристики

      • Вес и габариты

        Вес
        740  г
        Размеры
        166 (В), 280 (Ш), 280 (Д)  миллиметра

      • Страна изготовления

        Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии
        Да

      • В комплект входят:

        Стерилизатор для СВЧ-печи
        1  шт.
        Пинцет
        1  шт.

      • Этапы взросления

        Возраст
        0–6 месяцев

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