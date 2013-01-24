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Philips Avent

Стерилизатор для СВЧ-печи

SCF271/20
Avent
Общая оценка / 5
Avent
  • Быстро и удобно Быстро и удобно Быстро и удобно
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    Philips Avent Стерилизатор для СВЧ-печи

    SCF271/20
    Общая оценка / 5

    Быстро и удобно

    Легкий и компактный дизайн стерилизатора Philips Avent SCF271/20 для микроволновой печи делает его идеальным для использования дома и в поездках. Содержимое остается стерильным в течение 24 часов при закрытой крышке.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Рекомендуемая розничная цена: 1 399 руб.
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    Philips Avent Стерилизатор для СВЧ-печи

    Быстро и удобно

    Легкий и компактный дизайн стерилизатора Philips Avent SCF271/20 для микроволновой печи делает его идеальным для использования дома и в поездках. Содержимое остается стерильным в течение 24 часов при закрытой крышке.

    Быстро и удобно

    Легкий и компактный дизайн стерилизатора Philips Avent SCF271/20 для микроволновой печи делает его идеальным для использования дома и в поездках. Содержимое остается стерильным в течение 24 часов при закрытой крышке.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Рекомендуемая розничная цена: 1 399 руб.
    Найти похожие продукты

    Philips Avent Стерилизатор для СВЧ-печи

    Быстро и удобно

    Легкий и компактный дизайн стерилизатора Philips Avent SCF271/20 для микроволновой печи делает его идеальным для использования дома и в поездках. Содержимое остается стерильным в течение 24 часов при закрытой крышке.

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      Быстро и удобно

      Стерилизует 6 бутылочек за 2 минуты*

      Удобен в поездках. Подходит для большинства СВЧ-печей.

      Удобен в поездках. Подходит для большинства СВЧ-печей.

      Стерилизатор для микроволновой печи Philips Avent подходит для использования в большинстве доступных микроволновых печей. Благодаря компактному дизайну его удобно брать с собой в поездки — уезжая на один или несколько дней, вы всегда будете знать, что под рукой имеется стерильная бутылочка. Также он идеально подходит для использования в качестве дополнительного стерилизатора в гостях у бабушки с дедушкой. Размеры: 166 мм (В), 280 мм (Ш), 280 мм (Д).

      Боковые ручки надежно закрывают крышку

      Боковые ручки надежно закрывают крышку

      Для обеспечения дополнительной безопасности на боковой панели стерилизатора предусмотрены защелки. Они надежно закрывают крышку, препятствуя проливанию горячей воды во время извлечения стерилизатора из микроволновой печи. Боковые ручки не нагреваются до высокой температуры, позволяя извлечь стерилизатор безопасным способом.

      Содержимое остается стерильным до 24 часов, если не открывать крышку.

      Содержимое остается стерильным до 24 часов, если не открывать крышку.

      Содержимое остается стерильным до 24 часов, если не открывать крышку.

      Вмещает шесть бутылочек Philips Avent

      Вмещает шесть бутылочек Philips Avent

      Несмотря на компактный размер, только этот стерилизатор для микроволновой печи способен вместить 6 бутылочек Philips Avent. В то время как большинство стерилизаторов для микроволновой печи вмещают в себя только 4 бутылочки, стерилизатор для микроволновой печи Philips Avent позволяет простерилизовать за один раз все бутылочки, использованные в течение дня. Он также подходит для стерилизации молокоотсосов.

      Стерилизация паром уничтожает 99,9 % болезнетворных микробов

      Стерилизация паром уничтожает 99,9 % болезнетворных микробов

      Пока иммунитет малыша не окреп в достаточной степени, стерилизация поможет защитить его от особенно вредных бактерий. За счет обработки более высокой температурой, чем в посудомоечной машине, стерилизаторы Philips Avent уничтожают 99,9 % болезнетворных микробов и сохраняют содержимое стерильным в течение 24 часов, если не открывать крышку.

      Дополнительная защита благодаря естественной стерилизации паром

      Пока иммунитет малыша не окреп в достаточной степени, стерилизация поможет полностью защитить его от особенно вредных молочных бактерий. Для стерилизатора Philips Avent используется медицинский способ паровой стерилизации, который является быстрым, простым и эффективным, без добавления химических средств.

      Технические характеристики

      • Технические характеристики

        Время стерилизации
        *2 мин. при мощности 1100—1850 Вт, 4 мин. при мощности 850—1000 Вт, 6 мин. при мощности 500—800 Вт
        Емкость
        200 мл

      • Вес и габариты

        Вес
        740  г
        Размеры
        166 (В), 280 (Ш), 280 (Д)  миллиметра

      • Страна изготовления

        Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии
        Да

      • В комплект входят:

        Стерилизатор для СВЧ-печи
        1  шт.
        Пинцет
        1  шт.

      • Этапы взросления

        Возраст
        0–6 месяцев

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