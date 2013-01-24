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Philips Avent

Электронный паровой стерилизатор

SCF276/42
Avent
Общая оценка / 5
Avent
  • Готов к использованию в любое время Готов к использованию в любое время Готов к использованию в любое время
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    Philips Avent Электронный паровой стерилизатор

    SCF276/42
    Общая оценка / 5

    Готов к использованию в любое время

    Электронный паровой стерилизатор Philips AVENT работает быстро и без перерывов, поддерживая содержимое стерильным в течение необходимого времени и оставляя вам больше времени для других дел. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Рекомендуемая розничная цена: 4 630 руб.
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    Philips Avent Электронный паровой стерилизатор

    Готов к использованию в любое время

    Электронный паровой стерилизатор Philips AVENT работает быстро и без перерывов, поддерживая содержимое стерильным в течение необходимого времени и оставляя вам больше времени для других дел. Узнать обо всех преимуществах

    Готов к использованию в любое время

    Электронный паровой стерилизатор Philips AVENT работает быстро и без перерывов, поддерживая содержимое стерильным в течение необходимого времени и оставляя вам больше времени для других дел. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Рекомендуемая розничная цена: 4 630 руб.
    Найти похожие продукты

    Philips Avent Электронный паровой стерилизатор

    Готов к использованию в любое время

    Электронный паровой стерилизатор Philips AVENT работает быстро и без перерывов, поддерживая содержимое стерильным в течение необходимого времени и оставляя вам больше времени для других дел. Узнать обо всех преимуществах

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      Готов к использованию в любое время

      Усовершенствованные технологии обеспечивают стерильность 24 часа

      • 220—240 В
      Улучшенный цифровой дисплей и звуковые сигналы

      Улучшенный цифровой дисплей и звуковые сигналы

      Цифровой дисплей и звуковой сигнал информируют вас о завершении стерилизации и периоде времени, в течение которого предметы будут оставаться стерильными. Дисплей также информирует о добавлении слишком большого или малого количества воды, благодаря чему стерилизация всегда выполняется аккуратно и должным образом.

      Стерильное и готовое к использованию содержимое примерно за 6 мин.

      Стерильное и готовое к использованию содержимое примерно за 6 мин.

      По сравнению с обычным способом кипячения бутылочек в кастрюле на плите, преимуществом паровой стерилизации является более высокая скорость (и уровень безопасности). Для выполнения стерилизации при полной загрузке, включающей в себя 6 бутылочек, соски и куполообразные крышки, цифровому стерилизатору требуется всего 6 минут.

      Вмещает до шести бутылочек Philips Avent

      Вмещает до шести бутылочек Philips Avent

      Для стерилизатора предусмотрен удобный дизайн, благодаря чему он занимает немного места на кухне, но при этом вмещает шесть бутылочек Philips Avent или два молокоотсоса Philips Avent. Можно соединить два расположенных внутри поддона, которые в этом случае облегчают предварительную очистку в посудомоечной машине таких мелких предметов, как пустышки и соски.

      Просто налейте воду, загрузите предметы и установите режим

      Просто налейте воду, загрузите предметы и установите режим

      Помимо дополнительных функций, цифровой стерилизатор удобен и прост в использовании. Просто добавьте воду, поместите в стерилизатор бутылочки, молокоотсос или дополнительные принадлежности и выберите режим. Режим 1 позволяет выполнить один цикл стерилизации, обеспечивая обработку всех предметов за один подход. Режим 2 используется для стерилизации в течение 24 часов и удобен в случае, когда все предметы необходимо оставить в стерилизаторе на ночь или вам удобно брать для кормления поочередно по одной бутылочке. Не важно какими делами вы будете заниматься в течение дня — выполнять ежедневную стерилизацию станет легче.

      Содержимое остается стерильным сутки

      Содержимое остается стерильным сутки

      Так как содержимое остается стерильным в течение 24 часов, этот улучшенный стерилизатор обеспечивает постоянное наличие под рукой стерильной бутылочки. Он автоматически выполняет повторную стерилизацию каждые 6 часов. Удобная кнопка приостановки позволяет в любое время добавлять или извлекать предметы, а цифровой стерилизатор выполнит повторную стерилизацию.

      Дополнительная защита благодаря естественной стерилизации паром

      Пока иммунитет малыша не окреп в достаточной степени, стерилизация поможет полностью защитить его от особенно вредных молочных бактерий. Для стерилизатора Philips Avent используется медицинский способ паровой стерилизации, который является быстрым, простым и эффективным, без добавления химических средств.

      Технические характеристики

      • Вес и габариты

        Размеры
        320 (В), 235 (Ш), 235 (Д)  миллиметра
        Вес
        1,609  кг

      • Страна изготовления

        Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии
        Да

      • В комплект входят:

        Пинцет
        1  шт.
        Мерный стаканчик
        1  шт.

      • Питание

        напряжение
        220–240  В

      • Этапы взросления

        Возраст
        0–6 месяцев

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            • Бутылочка не входит в комплект