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Philips Avent

Подарочный набор с стерилизатором для СВЧ

SCF277/01
Avent
Общая оценка / 5
1 награда
Avent
  • Стерилизует 6 бутылочек за 2 минуты* Стерилизует 6 бутылочек за 2 минуты* Стерилизует 6 бутылочек за 2 минуты*
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    Philips Avent Подарочный набор с стерилизатором для СВЧ

    SCF277/01
    Общая оценка / 5
    1 награда

    Стерилизует 6 бутылочек за 2 минуты*

    Благодаря компактному и легкому дизайну стерилизатор для СВЧ AVENT идеально подходит для использования дома или в дороге Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Philips Avent Подарочный набор с стерилизатором для СВЧ

    Стерилизует 6 бутылочек за 2 минуты*

    Благодаря компактному и легкому дизайну стерилизатор для СВЧ AVENT идеально подходит для использования дома или в дороге Узнать обо всех преимуществах

    Стерилизует 6 бутылочек за 2 минуты*

    Благодаря компактному и легкому дизайну стерилизатор для СВЧ AVENT идеально подходит для использования дома или в дороге Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Philips Avent Подарочный набор с стерилизатором для СВЧ

    Стерилизует 6 бутылочек за 2 минуты*

    Благодаря компактному и легкому дизайну стерилизатор для СВЧ AVENT идеально подходит для использования дома или в дороге Узнать обо всех преимуществах

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      Стерилизует 6 бутылочек за 2 минуты*

      Ультрабыстрый стерилизатор, прост в использовании

      • Классика
      Просто налейте воду, загрузите предметы и поместите в СВЧ-печь

      Просто налейте воду, загрузите предметы и поместите в СВЧ-печь

      Просто налейте воду, загрузите предметы и поместите в СВЧ-печь всего на 2 минуты. Точное время стерилизации зависит от мощности вашей печи: 2 мин. при 1100—1850 Вт, 4 мин. при 850—1000 Вт, 6 мин. при 500—850 Вт.

      Удобен в поездках. Подходит для большинства СВЧ-печей.

      Удобен в поездках. Подходит для большинства СВЧ-печей.

      Стерилизатор для микроволновой печи Philips Avent подходит для использования в большинстве доступных микроволновых печей. Благодаря компактному дизайну его удобно брать с собой в поездки — уезжая на один или несколько дней, вы всегда будете знать, что под рукой имеется стерильная бутылочка. Также он идеально подходит для использования в качестве дополнительного стерилизатора в гостях у бабушки с дедушкой. Размеры: 166 мм (В), 280 мм (Ш), 280 мм (Д).

      Содержимое остается стерильным до 24 часов, если не открывать крышку.

      Содержимое остается стерильным до 24 часов, если не открывать крышку.

      Содержимое остается стерильным до 24 часов, если не открывать крышку.

      Боковые ручки надежно закрывают крышку

      Боковые ручки надежно закрывают крышку

      Для обеспечения дополнительной безопасности на боковой панели стерилизатора предусмотрены защелки. Они надежно закрывают крышку, препятствуя проливанию горячей воды во время извлечения стерилизатора из микроволновой печи. Боковые ручки не нагреваются до высокой температуры, позволяя извлечь стерилизатор безопасным способом.

      Вмещает шесть бутылочек Philips Avent

      Вмещает шесть бутылочек Philips Avent

      Несмотря на компактный размер, только этот стерилизатор для микроволновой печи способен вместить 6 бутылочек Philips Avent. В то время как большинство стерилизаторов для микроволновой печи вмещают в себя только 4 бутылочки, стерилизатор для микроволновой печи Philips Avent позволяет простерилизовать за один раз все бутылочки, использованные в течение дня. Он также подходит для стерилизации молокоотсосов.

      Дополнительная защита благодаря естественной стерилизации паром

      Пока иммунитет малыша не окреп в достаточной степени, стерилизация поможет полностью защитить его от особенно вредных молочных бактерий. Для стерилизатора Philips Avent используется медицинский способ паровой стерилизации, который является быстрым, простым и эффективным, без добавления химических средств.

      Технические характеристики

      • Страна изготовления

        Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии
        Да
        Этап
        0–6 месяцев
        Емкость
        200 мл
        Время стерилизации
        *2 мин. при мощности 1100—1850 Вт, 4 мин. при мощности 850—1000 Вт, 6 мин. при мощности 500—800 Вт

      • Вес и габариты

        Размеры
        166 (В), 280 (Ш), 280 (Д)  миллиметра
        Вес
        740  г

      • В комплект входят:

        Стерилизатор для СВЧ-печи
        1  шт.
        Пинцет
        1  шт.
        Бутылочка серии "Классика" 125 мл
        2  шт.
        Бутылочка серии "Классика" 260 мл
        2  шт.

      • В комплект входят:

        Мерный стаканчик
        1  шт.

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            • *2 мин. при мощности 1100—1850 Вт, 4 мин. при мощности 850—1000 Вт, 6 мин. при мощности 500—800 Вт.