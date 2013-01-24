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Philips AVENT

Начальный набор с электрическим стерилизатором

SCF278/53
AVENT
Общая оценка / 5
AVENT
  • Полный начальный набор Полный начальный набор Полный начальный набор
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    Philips AVENT Начальный набор с электрическим стерилизатором

    SCF278/53
    Общая оценка / 5

    Полный начальный набор

    Электрический стерилизатор стерилизует 6 бутылочек за 8 минут. Простота и скорость в использовании. Содержимое остается стерильным до 6 часов.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Рекомендуемая розничная цена: 4 170 руб.
    Найти похожие продукты

    Philips AVENT Начальный набор с электрическим стерилизатором

    Полный начальный набор

    Электрический стерилизатор стерилизует 6 бутылочек за 8 минут. Простота и скорость в использовании. Содержимое остается стерильным до 6 часов.

    Полный начальный набор

    Электрический стерилизатор стерилизует 6 бутылочек за 8 минут. Простота и скорость в использовании. Содержимое остается стерильным до 6 часов.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Рекомендуемая розничная цена: 4 170 руб.
    Найти похожие продукты

    Philips AVENT Начальный набор с электрическим стерилизатором

    Полный начальный набор

    Электрический стерилизатор стерилизует 6 бутылочек за 8 минут. Простота и скорость в использовании. Содержимое остается стерильным до 6 часов.

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      Полный начальный набор

      Не содержит бисфенол-А

      Эффективно стерилизует и защищает от вредных микроорганизмов

      Эффективно стерилизует и защищает от вредных микроорганизмов

      Доказано, что паровая стерилизация является самым эффективным способом защиты вашего малыша от вредных микроорганизмов. Действие стерилизатора основано на том же принципе, который используется в больничных автоклавах: интенсивный жар водяного пара уничтожает болезнетворные бактерии.

      Просто налейте воду, загрузите предметы и включите

      Просто налейте воду, загрузите предметы и включите

      Стерилизатор Philips AVENT очень легко использовать. Просто налейте воду, загрузите предметы, которые хотите стерилизовать, и включите прибор.

      Вместительный электрический стерилизатор

      Вместительный электрический стерилизатор

      Вмещает до 6 бутылочек Philips AVENT объемом 260 мл или 2 молокоотсоса Philips AVENT и принадлежности для кормления.

      Бутылочка изготовлена из полипропилена — не содержит бисфенол-А

      Бутылочка изготовлена из полипропилена — не содержит бисфенол-А

      Технические характеристики

      • Страна изготовления

        Англия
        Да

      • В комплект входят:

        Электрический стерилизатор
        1  шт.
        Бутылочка серии "Классика" 125 мл
        2  шт.
        Бутылочка серии "Классика" 260 мл
        2  шт.
        Щеточка для бутылочек и сосок
        1  шт.

      • Этапы взросления

        Возраст
        0—6 месяцев

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