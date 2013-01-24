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Полный начальный набор
Электрический стерилизатор стерилизует 6 бутылочек за 8 минут. Простота и скорость в использовании. Содержимое остается стерильным до 6 часов.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Полный начальный набор
Электрический стерилизатор стерилизует 6 бутылочек за 8 минут. Простота и скорость в использовании. Содержимое остается стерильным до 6 часов.
Полный начальный набор
Электрический стерилизатор стерилизует 6 бутылочек за 8 минут. Простота и скорость в использовании. Содержимое остается стерильным до 6 часов.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Полный начальный набор
Электрический стерилизатор стерилизует 6 бутылочек за 8 минут. Простота и скорость в использовании. Содержимое остается стерильным до 6 часов.
Доказано, что паровая стерилизация является самым эффективным способом защиты вашего малыша от вредных микроорганизмов. Действие стерилизатора основано на том же принципе, который используется в больничных автоклавах: интенсивный жар водяного пара уничтожает болезнетворные бактерии.
Стерилизатор Philips AVENT очень легко использовать. Просто налейте воду, загрузите предметы, которые хотите стерилизовать, и включите прибор.
Вмещает до 6 бутылочек Philips AVENT объемом 260 мл или 2 молокоотсоса Philips AVENT и принадлежности для кормления.
Страна изготовления
В комплект входят:
Этапы взросления