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Центр питания 3-в-1

SCF280/10
Общая оценка / 5
1 награда
  • Свежесть и здоровое питание Свежесть и здоровое питание Свежесть и здоровое питание
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    Центр питания 3-в-1

    SCF280/10
    Общая оценка / 5
    1 награда

    Свежесть и здоровое питание

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Центр питания 3-в-1

    Свежесть и здоровое питание

    Свежесть и здоровое питание

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Центр питания 3-в-1

    Свежесть и здоровое питание

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      Свежесть и здоровое питание

      Технические характеристики

      • Питание

        Источник питания
        220-240  В

      • Аксессуары

        Инструкция по эксплуатации
        Да

      • Комфорт

        Автоматическое отключение
        Да
        Подходит для любых бутылочек
        Бутылочки и рожки всех типов

      • Комфорт

        Автоматическая маршрутизация звукового сигнала
        Да

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