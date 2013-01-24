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Philips Avent

Стерилизатор для СВЧ-печи

SCF282
Avent
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Avent
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    Philips Avent Стерилизатор для СВЧ-печи

    SCF282
    Поиск материалов поддержки для этого продукта

    Быстрый результат: стерилизатор для СВЧ

    Паровой стерилизатор для СВЧ Philips Avent — эффективный прибор, который можно использовать как дома, так и в поездках. Прибор позволяет одновременно стерилизовать 4 бутылочки Philips Avent (или 4 других изделия). Всего за 2 минуты уничтожается 99,9 % микробов. Узнать обо всех преимуществах

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    Philips Avent Стерилизатор для СВЧ-печи

    Быстрый результат: стерилизатор для СВЧ

    Паровой стерилизатор для СВЧ Philips Avent — эффективный прибор, который можно использовать как дома, так и в поездках. Прибор позволяет одновременно стерилизовать 4 бутылочки Philips Avent (или 4 других изделия). Всего за 2 минуты уничтожается 99,9 % микробов. Узнать обо всех преимуществах

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      Быстрый результат: стерилизатор для СВЧ

      Можно использовать дома или в поездках

      • Уничтожает 99,9 % вредных микробов
      • Стерилизует за 2 минуты
      • Вмещает 4 бутылочки Philips Avent
      • Подходит для большинства СВЧ-печей
      Стерилизатор для СВЧ: эффективный результат всего за 2 минуты

      Стерилизатор для СВЧ: эффективный результат всего за 2 минуты

      Стерилизатор для СВЧ стерилизует детские бутылочки и другие изделия всего за 2 минуты и уничтожает 99,9 % микробов и бактерий. Точное время цикла стерилизации зависит от мощности СВЧ-печи: 2 минуты при мощности 1200–1850 Вт, 4 минуты при мощности 850–1100 Вт, 6 минут при мощности 500–800 Вт.

      Уничтожает 99,9 % микробов и бактерий

      Уничтожает 99,9 % микробов и бактерий

      Доказано: стерилизатор для СВЧ уничтожает 99,9 % микробов и бактерий.

      Содержимое остается стерильным до 24 часов

      Содержимое остается стерильным до 24 часов

      При закрытой крышке содержимое остается стерильным до 24 часов.

      Стерилизация детских бутылочек со стандартным или широким горлышком

      Стерилизация детских бутылочек со стандартным или широким горлышком

      В стерилизаторе можно одновременно стерилизовать до 4 детских бутылочек Philips Avent как со стандартным, так и с широким горлышком.

      Легкая конструкция для стерилизации детских бутылочек в дороге

      Легкая конструкция для стерилизации детских бутылочек в дороге

      Благодаря легкой и компактной конструкции стерилизатор удобно брать с собой в дорогу во время отдыха, поездок к родственникам и пр. Теперь вы в любой момент можете воспользоваться стерильными детскими бутылочками и другими изделиями.

      Подходит для большинства моделей СВЧ-печей, представленных на рынке

      Подходит для большинства моделей СВЧ-печей, представленных на рынке

      Стерилизатор для СВЧ можно использовать практически со всеми моделями СВЧ-печей, представленными на рынке. Теперь вы всегда сможете использовать стерильные детские бутылочки и другие изделия.

      Ненагревающиеся защелки фиксируют крышку

      Ненагревающиеся защелки фиксируют крышку

      Стерилизатор для СВЧ эффективно стерилизует детские бутылочки и другие изделия. Он оснащен ненагревающимися защелками, которые фиксируют крышку. Это гарантирует безопасное извлечение стерилизатора из СВЧ-печи и предотвращает риск получения ожога.

      Подходит для стерилизации молокоотсосов, пустышек, столовых приборов и детских бутылочек

      В стерилизаторе можно стерилизовать молокоотсосы, пустышки, столовые приборы, детские бутылочки и другие изделия.

      Технические характеристики

      • Технические характеристики

        Время стерилизации
        2 мин при мощности 1200–1850 Вт, 4 мин при мощности 850–1100 Вт, 6 мин при мощности 500–800 Вт
        Емкость
        200 мл

      • Вес и габариты

        Вес
        740  г
        Размеры
        166 (В), 280 (Ш), 280 (Д)  миллиметра

      • Страна изготовления

        Сделано в
        Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии

      • В комплект входят:

        Стерилизатор для СВЧ-печи
        1  шт.
        Пинцет
        1  шт.
        Бутылочка из полипропилена 125 мл
        2  шт.
        Бутылочка из полипропилена 260 мл
        2  шт.

      • Этапы взросления

        Возраст
        0–6 месяцев

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