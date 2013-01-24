Быстрый результат: стерилизатор для СВЧ

Паровой стерилизатор для СВЧ Philips Avent — эффективный прибор, который можно использовать как дома, так и в поездках. Прибор позволяет одновременно стерилизовать 4 бутылочки Philips Avent (или 4 других изделия). Всего за 2 минуты уничтожается 99,9 % микробов. Узнать обо всех преимуществах