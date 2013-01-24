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Philips Avent

Электрический паровой стерилизатор "3 в 1"

SCF285/03
Avent
Общая оценка / 5
1 награда
Avent
  • Удобная и эффективная стерилизация Удобная и эффективная стерилизация Удобная и эффективная стерилизация
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    Philips Avent Электрический паровой стерилизатор "3 в 1"

    SCF285/03
    Общая оценка / 5
    1 награда

    Удобная и эффективная стерилизация

    Размер электрического парового стерилизатора Philips Avent "3 в 1" можно регулировать в зависимости от загрузки, поэтому он не займет много места на кухне. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Philips Avent Электрический паровой стерилизатор "3 в 1"

    Удобная и эффективная стерилизация

    Размер электрического парового стерилизатора Philips Avent "3 в 1" можно регулировать в зависимости от загрузки, поэтому он не займет много места на кухне. Узнать обо всех преимуществах

    Удобная и эффективная стерилизация

    Размер электрического парового стерилизатора Philips Avent "3 в 1" можно регулировать в зависимости от загрузки, поэтому он не займет много места на кухне. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Philips Avent Электрический паровой стерилизатор "3 в 1"

    Удобная и эффективная стерилизация

    Размер электрического парового стерилизатора Philips Avent "3 в 1" можно регулировать в зависимости от загрузки, поэтому он не займет много места на кухне. Узнать обо всех преимуществах

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      Удобная и эффективная стерилизация

      Универсальное использование, простая загрузка

      • Уничтожает 99,9 % вредных микробов
      • Стерилизует за 6 минут
      • Вмещает 6 бутылочек Philips Avent
      • Регулируемая конструкция "3 в 1"
      Модульная система стерилизатора "3 в 1"

      Модульная система стерилизатора "3 в 1"

      Уникальная модульная конструкция стерилизатора позволяет легко размещать бутылочки и аксессуары. Удобные загрузка и извлечение изделий. Не занимает много места на кухне.

      При закрытой крышке изделие остается стерильным до 24 часов

      При закрытой крышке изделие остается стерильным до 24 часов

      При закрытой крышке содержимое стерилизатора (детские бутылочки, молокоотсосы и пр.) остается стерильным до 24 часов.

      Высокая вместимость

      Высокая вместимость

      Вмещает одновременно до шести бутылочек Philips Avent серии Classic и Natural объемом 330 мл.

      Стерилизация бутылочек разного типа, молокоотсосов и аксессуаров

      Стерилизатор подходит для детских бутылочек со стандартным и широким горлышком, а также для других детских изделий, например молокоотсосов и аксессуаров.

      Технические характеристики

      • Питание

        напряжение
        220–240  В
        Сделано в
        Турция
        Этап
        0–6 месяцев
        напряжение
        50–60 Гц

      • Вес и габариты

        Размеры
        290 x 160 x 150 (В x Ш x Г)  миллиметра
        Вес
        1,5  кг

      • Технические характеристики

        потребляемая мощность
        650  Вт
        Классификация по степени безопасности
        1 класс
        Пинцет
        1  шт.

      • Материал

        полипропилен
        Да

      • В комплект входят:

        Электронный паровой стерилизатор
        1 шт.
        Бутылочка из полипропилена 125 мл
        2  шт.
        Бутылочка из полипропилена 260 мл
        2  шт.

      • Совместимость

        Совместимость c модельным рядом Philips Avent
        Да

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