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Philips Avent

Электрический паровой стерилизатор "3 в 1"

SCF285/03
Avent
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Общая оценка / 5
Avent
  • Удобная и эффективная стерилизация Удобная и эффективная стерилизация Удобная и эффективная стерилизация
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    Philips Avent Электрический паровой стерилизатор "3 в 1"

    SCF285/03
    Поиск материалов поддержки для этого продукта

    Удобная и эффективная стерилизация

    Размер электрического парового стерилизатора Philips Avent "3 в 1" можно регулировать в зависимости от загрузки, поэтому он не займет много места на кухне. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Philips Avent Электрический паровой стерилизатор "3 в 1"

    Удобная и эффективная стерилизация

    Размер электрического парового стерилизатора Philips Avent "3 в 1" можно регулировать в зависимости от загрузки, поэтому он не займет много места на кухне. Узнать обо всех преимуществах

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      Удобная и эффективная стерилизация

      Универсальное использование, простая загрузка

      • Уничтожает 99,9 % вредных микробов
      • Стерилизует за 6 минут
      • Вмещает 6 бутылочек Philips Avent
      • Регулируемая конструкция "3 в 1"
      Модульная система стерилизатора "3 в 1"

      Модульная система стерилизатора "3 в 1"

      Уникальная модульная конструкция стерилизатора позволяет легко размещать бутылочки и аксессуары. Удобные загрузка и извлечение изделий. Не занимает много места на кухне.

      Стерилизация паром уничтожает 99,9 % болезнетворных микробов

      Стерилизация паром уничтожает 99,9 % болезнетворных микробов

      Для стерилизации детских бутылочек и других изделий используется пар, который убивает 99,9 % вредных микробов без использования химических веществ. Вы можете быть уверены, что все детские изделия будут эффективно простерилизованы.

      При закрытой крышке изделие остается стерильным до 24 часов

      При закрытой крышке изделие остается стерильным до 24 часов

      При закрытой крышке содержимое стерилизатора (детские бутылочки, молокоотсосы и пр.) остается стерильным до 24 часов.

      Быстрый цикл и функция автоотключения

      Быстрый цикл и функция автоотключения

      Стерилизация занимает всего 6 минут, после чего стерилизатор автоматически выключается. Быстрый результат и максимальная безопасность.

      Высокая вместимость

      Высокая вместимость

      Вмещает одновременно до шести бутылочек Philips Avent серии Classic и Natural объемом 330 мл.

      Удобная очистка и безопасная стерилизация

      Удобная очистка и безопасная стерилизация

      Благодаря открытой конструкции нагревательную пластину легко содержать в чистоте, поэтому при каждой стерилизации обеспечивается максимальная гигиеничность.

      Стерилизация бутылочек разного типа, молокоотсосов и аксессуаров

      Стерилизатор подходит для детских бутылочек со стандартным и широким горлышком, а также для других детских изделий, например молокоотсосов и аксессуаров.

      Технические характеристики

      • Вес и габариты

        Размеры
        290 x 160 x 150 (В x Ш x Г)  миллиметра
        Вес
        1,5  кг

      • Страна изготовления

        Сделано в
        Турция

      • В комплект входят:

        Электронный паровой стерилизатор
        1 шт.
        Бутылочка из полипропилена 125 мл
        2  шт.
        Бутылочка из полипропилена 260 мл
        2  шт.
        Пинцет
        1  шт.

      • Питание

        напряжение
        220–240  В

      • Этапы взросления

        Возраст
        0–6 месяцев

      • Совместимость

        Совместимость c модельным рядом Philips Avent
        Да

      • Материал

        полипропилен
        Да

      • Технические характеристики

        потребляемая мощность
        650  Вт
        напряжение
        50–60 Гц
        Классификация по степени безопасности
        1 класс

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