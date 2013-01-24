Ключевые слова для поиска
Удобное сцеживание. Простое хранение.
Ручной молокоотсос позволяет полностью контролировать выделение молока и ритм сцеживания. Клинически доказано, что ручной молокоотсос Philips Avent более эффективен, чем электрические молокоотсосы, применяемые в роддомах. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Удобное сцеживание. Простое хранение.
Ручной молокоотсос позволяет полностью контролировать выделение молока и ритм сцеживания. Клинически доказано, что ручной молокоотсос Philips Avent более эффективен, чем электрические молокоотсосы, применяемые в роддомах. Узнать обо всех преимуществах
Удобное сцеживание. Простое хранение.
Ручной молокоотсос позволяет полностью контролировать выделение молока и ритм сцеживания. Клинически доказано, что ручной молокоотсос Philips Avent более эффективен, чем электрические молокоотсосы, применяемые в роддомах. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Удобное сцеживание. Простое хранение.
Ручной молокоотсос позволяет полностью контролировать выделение молока и ритм сцеживания. Клинически доказано, что ручной молокоотсос Philips Avent более эффективен, чем электрические молокоотсосы, применяемые в роддомах. Узнать обо всех преимуществах
VIA – гибкая, практичная система хранения молока, которая растет вместе с вашим малышом. Позволяет использовать один и тот же контейнер для сцеживания и хранения грудного молока, а также для кормления ребенка.
Запатентованные массажные лепестки молокоотсоса Philips Avent сжимаются и разжимаются в ритме сцеживания, имитируя сосание груди ребенком и стимулируя выделение молока.
Для надежного хранения и транспортировки
Для сцеживания, хранения и кормления из одного и того же контейнера, используйте адаптер.
Так же эффективен, как двойные электрические молокоотсосы, применяемые в роддомах*
Пять лепестков массажной насадки молокоотсоса Philips Avent сжимаются и разжимаются, имитируя сосание груди ребенком.
В комплект входят:
Страна изготовления
Этапы взросления
SCF923/01
CRP406/01
SCF160/06
SCF156/01
SCF156/00
SCF254/61
SCF254/24
SCF254/13