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Philips Avent

Ручной молокоотсос

SCF290/16
Avent
Общая оценка / 5
1 награда
Avent
  • Больше молока за меньшее время. Больше молока за меньшее время. Больше молока за меньшее время.
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    Philips Avent Ручной молокоотсос

    SCF290/16
    Общая оценка / 5
    1 награда

    Больше молока за меньшее время.

    Ручной молокоотсос позволяет полностью контролировать выделение молока и ритм сцеживания. Клинически доказано, что ручной молокоотсос Philips Avent более эффективен, чем электрические молокоотсосы, применяемые в роддомах. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Philips Avent Ручной молокоотсос

    Больше молока за меньшее время.

    Ручной молокоотсос позволяет полностью контролировать выделение молока и ритм сцеживания. Клинически доказано, что ручной молокоотсос Philips Avent более эффективен, чем электрические молокоотсосы, применяемые в роддомах. Узнать обо всех преимуществах

    Больше молока за меньшее время.

    Ручной молокоотсос позволяет полностью контролировать выделение молока и ритм сцеживания. Клинически доказано, что ручной молокоотсос Philips Avent более эффективен, чем электрические молокоотсосы, применяемые в роддомах. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Philips Avent Ручной молокоотсос

    Больше молока за меньшее время.

    Ручной молокоотсос позволяет полностью контролировать выделение молока и ритм сцеживания. Клинически доказано, что ручной молокоотсос Philips Avent более эффективен, чем электрические молокоотсосы, применяемые в роддомах. Узнать обо всех преимуществах

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      Больше молока за меньшее время.

      Эффективный ручной молокоотсос

      • Набор "Деловая мама"
      Термосумка с охлаждающими пакетиками с гелем

      Термосумка с охлаждающими пакетиками с гелем

      Содержит все необходимое для поддержания лактации, сбора и хранения грудного молока, когда вы находитесь вдали от ребенка.

      Прост в сборке и использовании

      Прост в сборке и использовании

      Тихий и компактный

      Запатентованный массажер

      Запатентованный массажер

      Пять лепестков массажной насадки молокоотсоса Philips Avent сжимаются и разжимаются, имитируя сосание груди ребенком.

      Мягкая массажная насадка имитирует ритм сосания груди ребенком

      Мягкая массажная насадка имитирует ритм сосания груди ребенком

      Запатентованные массажные лепестки молокоотсоса Philips Avent сжимаются и разжимаются в ритме сцеживания, имитируя сосание груди ребенком и стимулируя выделение молока.

      Технические характеристики

      • Страна изготовления

        Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии
        Да

      • В комплект входят:

        Ручной молокоотсос
        1  шт.
        Отделение для бутылочки/крышки воронки
        2  шт.
        Контейнер для хранения грудного молока (125 мл)
        2  шт.
        Дорожный контейнер для сосок для новорожденных
        1  шт.
        Ультрамягкая соска для новорожденных
        2  шт.
        Запасные детали
        1  шт.

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