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Philips Avent

Стерилизатор

SCF291/00
Avent
Общая оценка / 5
Avent
  • Стерилизация и хранение Стерилизация и хранение Стерилизация и хранение
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    Philips Avent Стерилизатор

    SCF291/00
    Общая оценка / 5

    Стерилизация и хранение

    Стерилизуйте до 6 бутылочек с аксессуарами всего за 10 минут. Компактный, но вместительный стерилизатор для бутылочек Advanced достаточно быстрый и эффективный, а также убивает 99,9 % микробов* для полного спокойствия при кормлении. Узнать обо всех преимуществах

    Philips Avent Стерилизатор

    Стерилизация и хранение

    Стерилизуйте до 6 бутылочек с аксессуарами всего за 10 минут. Компактный, но вместительный стерилизатор для бутылочек Advanced достаточно быстрый и эффективный, а также убивает 99,9 % микробов* для полного спокойствия при кормлении. Узнать обо всех преимуществах

    Стерилизация и хранение

    Стерилизуйте до 6 бутылочек с аксессуарами всего за 10 минут. Компактный, но вместительный стерилизатор для бутылочек Advanced достаточно быстрый и эффективный, а также убивает 99,9 % микробов* для полного спокойствия при кормлении. Узнать обо всех преимуществах

    Philips Avent Стерилизатор

    Стерилизация и хранение

    Стерилизуйте до 6 бутылочек с аксессуарами всего за 10 минут. Компактный, но вместительный стерилизатор для бутылочек Advanced достаточно быстрый и эффективный, а также убивает 99,9 % микробов* для полного спокойствия при кормлении. Узнать обо всех преимуществах

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      Стерилизация и хранение

      Стерилизация всего за 10 минут

      • Стерилизатор для бутылочек
      • Передовые решения
      Попрощайтесь с вредными бактериями

      Попрощайтесь с вредными бактериями

      С Philips Avent стерилизация стала более бережной и эффективной без каких-либо химикатов. Все наши стабилизаторы используют лишь пар, уничтожая 99,9 % вредных микробов*.

      Цикл стерилизации занимает всего 10 минут

      Цикл стерилизации занимает всего 10 минут

      Оцените скорость и безопасность с 10-минутным циклом стерилизации, после окончания которого стерилизатор автоматически отключается.

      Создан для устранения неприятных запахов

      Создан для устранения неприятных запахов

      Наш новый поддон для капель защищает нагревательную пластину от капель молока, что предотвращает образование неприятных запахов.

      Наш функциональный стерилизатор создан с учетом портативности

      Наш функциональный стерилизатор создан с учетом портативности

      Наш стерилизатор Advanced можно адаптировать, меняя его размер под небольшие предметы, например пустышки, и для компактного хранения.

      Предметы остаются стерильными до 24 часов*

      Предметы остаются стерильными до 24 часов*

      Тщательная стерилизация без химикатов обеспечит стерильность содержимого до 24 часов. Как? Просто не открывайте крышку.

      Просторный внутри, компактный снаружи

      Просторный внутри, компактный снаружи

      Наш стерилизатор достаточно компактный, однако вмещает до 6 бутылочек Philips Avent. Он также поддерживает и другие предметы — от пустышек и сосок до ручного молокоотсоса.

      Этот стерилизатор легко и удобно очищать

      Этот стерилизатор легко и удобно очищать

      Внутри и снаружи — этот стерилизатор максимально удобно очищать, включая нагревательную пластину. Вы сможете больше времени проводить с малышом.

      Технические характеристики

      • Вес и габариты

        Размеры
        304 x 183 x 359  миллиметра
        Вес
        1,78  кг

      • Страна изготовления

        Сделано в
        Китае

      • В комплект входят:

        Электронный паровой стерилизатор
        1 шт.
        Пинцет
        1  шт.

      • Этапы взросления

        Этап
        0–6 месяцев

      • Совместимость

        Совместимость c модельным рядом Philips Avent
        Да

      • Характеристики дизайна

        Материалы
        Полипропилен

      • Технические характеристики

        потребляемая мощность
        650  Вт
        напряжение
        220–240 В~ 50/60 Гц, 220 В~ 60 Гц (Корея), 120–127 В~ 60 Гц (NAM), 110 В~ 60 Гц (Тайвань)
        Классификация по степени безопасности
        1 класс

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            • Кишечная палочка, синегнойная палочка, золотистый стафилококк, стрептококк агалактиа, кронобактер саказаки (Cronobacter sakazakii), сальмонелла энтерика, листерия моноцитогенная. Результаты тестирования предоставлены независимой лабораторией.