Стерилизация и хранение

Стерилизуйте до 6 бутылочек с аксессуарами всего за 10 минут. Компактный, но вместительный стерилизатор для бутылочек Advanced достаточно быстрый и эффективный, а также убивает 99,9 % микробов* для полного спокойствия при кормлении. Узнать обо всех преимуществах