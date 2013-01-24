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Для вашего максимального удобства
Наш уникальный молокоотсос обладает электронной памятью, что позволяет ему подстраиваться под вас и продолжать сцеживание в заданном вами ритме.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Для вашего максимального удобства
Наш уникальный молокоотсос обладает электронной памятью, что позволяет ему подстраиваться под вас и продолжать сцеживание в заданном вами ритме.
Для вашего максимального удобства
Наш уникальный молокоотсос обладает электронной памятью, что позволяет ему подстраиваться под вас и продолжать сцеживание в заданном вами ритме.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Для вашего максимального удобства
Наш уникальный молокоотсос обладает электронной памятью, что позволяет ему подстраиваться под вас и продолжать сцеживание в заданном вами ритме.
Запатентованные массажные лепестки молокоотсоса Philips Avent сжимаются и разжимаются в ритме сцеживания, имитируя сосание груди ребенком и стимулируя выделение молока.
Для полного удобства электронный молокоотсос работает не только от сети, но и от аккумулятора, а также в ручном режиме сцеживания.
Вы сами задаете ритм сцеживания, электронная память запоминает его и воспроизводит - вам достаточно лишь нажать кнопку.
Содержит все необходимое для сбора и хранения грудного молока вдали от ребенка.
Питание
Страна изготовления
В комплект входят:
Этапы взросления
SCF932/01
CRP406/01
CRP401/01
SCF160/06
SCF156/01
SCF156/00
SCF254/61
SCF254/24
SCF254/13