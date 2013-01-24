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Эффективная очистка изделий для детей в дороге
Антибактериальные салфетки AVENT для эффективной очистки детских изделий в дороге Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Эффективная очистка изделий для детей в дороге
Антибактериальные салфетки AVENT для эффективной очистки детских изделий в дороге Узнать обо всех преимуществах
Эффективная очистка изделий для детей в дороге
Антибактериальные салфетки AVENT для эффективной очистки детских изделий в дороге Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Эффективная очистка изделий для детей в дороге
Антибактериальные салфетки AVENT для эффективной очистки детских изделий в дороге Узнать обо всех преимуществах
Компактную упаковку легко открывать/закрывать при помощи специальной наклейки, поэтому антибактериальные салфетки не высыхают и всегда готовы к использованию.
Эти антибактериальные салфетки обеспечивают быструю и эффективную очистку без использования воды и мыла.
Антибактериальные салфетки Philips Avent созданы специально для очистки бутылочек, молокоотсосов и различных аксессуаров, таких как пустышки, соски и прорезыватели для зубов. Также они подходят для очистки игрушек, стульчиков для кормления, пеленальных столов и пр. Просто протрите изделия антибактериальными салфетками и дайте им полностью высохнуть, споласкивание не требуется.
Доказано, что состав на основе очищенной воды эффективно уничтожает вредные бактерии. Это единственные антибактериальные салфетки, которые не содержат ароматизаторов.
Этапы взросления
В комплект входят:
Вес и габариты
Материал
SCF160/06
SCF156/01
SCF156/00