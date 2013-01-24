Philips - Нажмите здесь, чтобы перейти на домашнюю страницу
Главная страница
$

Ключевые слова для поиска

1

Philips Avent

Антибактериальные салфетки для детских изделий

SCF295
Avent
Общая оценка / 5
1 награда
Avent
  • Эффективная очистка изделий для детей в дороге Эффективная очистка изделий для детей в дороге Эффективная очистка изделий для детей в дороге
    -{discount-value}

    Philips Avent Антибактериальные салфетки для детских изделий

    SCF295
    Общая оценка / 5
    1 награда

    Эффективная очистка изделий для детей в дороге

    Антибактериальные салфетки AVENT для эффективной очистки детских изделий в дороге Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Philips Avent Антибактериальные салфетки для детских изделий

    Эффективная очистка изделий для детей в дороге

    Антибактериальные салфетки AVENT для эффективной очистки детских изделий в дороге Узнать обо всех преимуществах

    Эффективная очистка изделий для детей в дороге

    Антибактериальные салфетки AVENT для эффективной очистки детских изделий в дороге Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Philips Avent Антибактериальные салфетки для детских изделий

    Эффективная очистка изделий для детей в дороге

    Антибактериальные салфетки AVENT для эффективной очистки детских изделий в дороге Узнать обо всех преимуществах

    Похожие продукты

    Смотреть все baby-bottle-sterilizers

      Эффективная очистка изделий для детей в дороге

      Салфетки для детских изделий AVENT

      • Для использования в дороге
      Благодаря специальной упаковке салфетки не высыхают и всегда готовы к использованию

      Благодаря специальной упаковке салфетки не высыхают и всегда готовы к использованию

      Компактную упаковку легко открывать/закрывать при помощи специальной наклейки, поэтому антибактериальные салфетки не высыхают и всегда готовы к использованию.

      Удобная очистка в дороге

      Эти антибактериальные салфетки обеспечивают быструю и эффективную очистку без использования воды и мыла.

      Эффективно очищают любые изделия для детей

      Антибактериальные салфетки Philips Avent созданы специально для очистки бутылочек, молокоотсосов и различных аксессуаров, таких как пустышки, соски и прорезыватели для зубов. Также они подходят для очистки игрушек, стульчиков для кормления, пеленальных столов и пр. Просто протрите изделия антибактериальными салфетками и дайте им полностью высохнуть, споласкивание не требуется.

      Мягкий состав, не содержат ароматизаторов

      Доказано, что состав на основе очищенной воды эффективно уничтожает вредные бактерии. Это единственные антибактериальные салфетки, которые не содержат ароматизаторов.

      Технические характеристики

      • Этапы взросления

        Этап
        0—6 месяцев
        Германия
        Да

      • В комплект входят:

        Салфетки
        36

      • Вес и габариты

        Размеры F-box
        195 (Ш) x 100 (В) x 29 (Г)  миллиметра

      • Материал

        Упаковка Flow wrap
        Глянцевая упаковка Flow wrap для многоразового применения с отверстием "евро-слот"
        Состав
        Вода (&gt; 98 %), дицетил димониум хлорид, изопропиловый спирт, цитрат натрия, лимонная кислота.

      Получите поддержку по этому продукту

      Перейти к разделу поддержки потребителей

      Найдите запасную часть или аксессуар

      Перейти к разделу компонентов и аксессуаров

      Аксессуары для продукта

      Смотреть все аксессуары

        Предлагаемые продукты

          Недавно просмотренные продукты

            Награды

            Отзывы

            Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии