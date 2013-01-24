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Philips Avent

Ручной молокоотсос

SCF300/12
Avent
Общая оценка / 5
1 награда
Avent
  • Удобное сцеживание. Простое хранение. Удобное сцеживание. Простое хранение. Удобное сцеживание. Простое хранение.
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    Philips Avent Ручной молокоотсос

    SCF300/12
    Общая оценка / 5
    1 награда

    Удобное сцеживание. Простое хранение.

    Уникальный ручной молокоотсос Philips AVENT SCF300/12 позволяет полностью контролировать интенсивность и ритм сцеживания молока. Клинически доказано, что он эффективнее электрических молокоотсосов, применяемых в роддомах. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Philips Avent Ручной молокоотсос

    Удобное сцеживание. Простое хранение.

    Уникальный ручной молокоотсос Philips AVENT SCF300/12 позволяет полностью контролировать интенсивность и ритм сцеживания молока. Клинически доказано, что он эффективнее электрических молокоотсосов, применяемых в роддомах. Узнать обо всех преимуществах

    Удобное сцеживание. Простое хранение.

    Уникальный ручной молокоотсос Philips AVENT SCF300/12 позволяет полностью контролировать интенсивность и ритм сцеживания молока. Клинически доказано, что он эффективнее электрических молокоотсосов, применяемых в роддомах. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Philips Avent Ручной молокоотсос

    Удобное сцеживание. Простое хранение.

    Уникальный ручной молокоотсос Philips AVENT SCF300/12 позволяет полностью контролировать интенсивность и ритм сцеживания молока. Клинически доказано, что он эффективнее электрических молокоотсосов, применяемых в роддомах. Узнать обо всех преимуществах

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      Удобное сцеживание. Простое хранение.

      Простое и удобное сцеживание, хранение и кормление.

      • с системой хранения VIA
      Запатентованный массажер

      Запатентованный массажер

      Пять лепестков массажной насадки молокоотсоса Philips Avent сжимаются и разжимаются, имитируя сосание груди ребенком.

      Герметичная закручивающаяся крышка

      Герметичная закручивающаяся крышка

      Для надежного хранения и транспортировки

      Используйте адаптер для сцеживания и кормления

      Используйте адаптер для сцеживания и кормления

      Для сцеживания, хранения и кормления из одного и того же контейнера, используйте адаптер.

      Мягко стимулирует быстрое выделение молока

      В процессе сцеживания лепестки запатентованной массажной насадки Philips Avent сжимаются и разжимаются, бережно массируя область вокруг соска и стимулируя естественное выделение молока.

      Технические характеристики

      • Страна изготовления

        Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии
        Да
        Этап
        0–6 месяцев

      • Материал

        Не содержит бисфенол-А*
        Да
        Крышка чашки для хранения молока
        5  шт.
        Адаптер для чашек для хранения молока
        2  шт.
        Дорожный контейнер для сосок для новорожденных
        2  шт.
        Ультрамягкая соска для новорожденных
        2  шт.
        Запасные детали
        1  шт.
        Стерильная чашка VIA (180 мл)
        5  шт.
        Ручной молокоотсос
        1  шт.

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            • Не содержит бисфенола-А, что соответствует требованиям Регламента ЕС 10/2011