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Philips Avent

Электронный молокоотсос

SCF302/01
Avent
Общая оценка / 5
Avent
  • Для вашего максимального удобства Для вашего максимального удобства Для вашего максимального удобства
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    Philips Avent Электронный молокоотсос

    SCF302/01
    Общая оценка / 5

    Для вашего максимального удобства

    Клинически доказано, что уникальный ручной молокоотсос Philips AVENT SCF302/01, изготовленный без применения бисфенола-А, эффективнее электрических молокоотсосов двойного сцеживания, применяемых в родильных домах*.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Philips Avent Электронный молокоотсос

    Для вашего максимального удобства

    Клинически доказано, что уникальный ручной молокоотсос Philips AVENT SCF302/01, изготовленный без применения бисфенола-А, эффективнее электрических молокоотсосов двойного сцеживания, применяемых в родильных домах*.

    Для вашего максимального удобства

    Клинически доказано, что уникальный ручной молокоотсос Philips AVENT SCF302/01, изготовленный без применения бисфенола-А, эффективнее электрических молокоотсосов двойного сцеживания, применяемых в родильных домах*.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Philips Avent Электронный молокоотсос

    Для вашего максимального удобства

    Клинически доказано, что уникальный ручной молокоотсос Philips AVENT SCF302/01, изготовленный без применения бисфенола-А, эффективнее электрических молокоотсосов двойного сцеживания, применяемых в родильных домах*.

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      Для вашего максимального удобства

      Молокоотсос обеспечивает естественное сцеживание

      Мягкая массажная насадка имитирует ритм сосания груди ребенком

      Мягкая массажная насадка имитирует ритм сосания груди ребенком

      Запатентованные массажные лепестки молокоотсоса Philips Avent сжимаются и разжимаются в ритме сцеживания, имитируя сосание груди ребенком и стимулируя выделение молока.

      Запоминает и воспроизводит ваш ритм

      Запоминает и воспроизводит ваш ритм

      Вы сами задаете ритм сцеживания, электронная память запоминает его и воспроизводит - вам достаточно лишь нажать кнопку.

      Больше молока естественным путем

      Больше молока естественным путем

      Содержит все необходимое для сбора и хранения грудного молока вдали от ребенка.

      Работа от сети, аккумулятора и в ручном режиме

      Работа от сети, аккумулятора и в ручном режиме

      Для полного удобства электронный молокоотсос работает не только от сети, но и от аккумулятора, а также в ручном режиме сцеживания.

      Деликатный вакуум имитирует сосание малыша для лучшего потока молока

      Деликатный вакуум имитирует сосание малыша для лучшего потока молока, что позволяет сцеживать с меньшими усилиями

      Технические характеристики

      • Питание

        напряжение
        100 - 240  В

      • Страна изготовления

        Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии
        Да

      • В комплект входят:

        Электронный молокоотсос
        1 шт.
        Отделение для бутылочки/крышки воронки
        1  шт.
        Блок аккумуляторов
        1  шт.
        Детали для ручного сцеживания при отсутствии электроэнергии
        1
        Запасные детали
        1  шт.
        Контейнер для хранения грудного молока (125 мл)
        1  шт.
        Ультрамягкая соска для новорожденных
        1  шт.
        Дорожный контейнер для сосок для новорожденных
        1  шт.

      • Этапы взросления

        Возраст
        0—6 месяцев

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