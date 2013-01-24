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Philips Avent

Электронный молокоотсос

SCF302/13
Avent
Общая оценка / 5
Avent
  • Для вашего максимального удобства Для вашего максимального удобства Для вашего максимального удобства
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    Philips Avent Электронный молокоотсос

    SCF302/13
    Общая оценка / 5

    Для вашего максимального удобства

    Уникальный электрический молокоотсос Philips AVENT Out & About не содержит бисфенол-А и обладает электронной памятью, что позволяет установить и сохранить индивидуальный режим сцеживания. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Philips Avent Электронный молокоотсос

    Для вашего максимального удобства

    Уникальный электрический молокоотсос Philips AVENT Out & About не содержит бисфенол-А и обладает электронной памятью, что позволяет установить и сохранить индивидуальный режим сцеживания. Узнать обо всех преимуществах

    Для вашего максимального удобства

    Уникальный электрический молокоотсос Philips AVENT Out & About не содержит бисфенол-А и обладает электронной памятью, что позволяет установить и сохранить индивидуальный режим сцеживания. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Philips Avent Электронный молокоотсос

    Для вашего максимального удобства

    Уникальный электрический молокоотсос Philips AVENT Out & About не содержит бисфенол-А и обладает электронной памятью, что позволяет установить и сохранить индивидуальный режим сцеживания. Узнать обо всех преимуществах

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      Для вашего максимального удобства

      Электрический молокоотсос обеспечивает естественное сцеживание

      • Набор "Деловая мама"
      Работа от сети, аккумулятора и в ручном режиме

      Работа от сети, аккумулятора и в ручном режиме

      Для полного удобства электронный молокоотсос работает не только от сети, но и от аккумулятора, а также в ручном режиме сцеживания.

      Запоминает и воспроизводит ваш ритм

      Запоминает и воспроизводит ваш ритм

      Вы сами задаете ритм сцеживания, электронная память запоминает его и воспроизводит - вам достаточно лишь нажать кнопку.

      Больше молока естественным путем

      Больше молока естественным путем

      Содержит все необходимое для сбора и хранения грудного молока вдали от ребенка.

      Мягкая массажная насадка имитирует ритм сосания груди ребенком

      Мягкая массажная насадка имитирует ритм сосания груди ребенком

      Запатентованные массажные лепестки молокоотсоса Philips Avent сжимаются и разжимаются в ритме сцеживания, имитируя сосание груди ребенком и стимулируя выделение молока.

      Термосумка с охлаждающими пакетиками с гелем

      Термосумка с охлаждающими пакетиками с гелем

      Содержит все необходимое для поддержания лактации, сбора и хранения грудного молока, когда вы находитесь вдали от ребенка.

      Деликатный вакуум имитирует сосание малыша для лучшего потока молока

      Деликатный вакуум имитирует сосание малыша для лучшего потока молока, что позволяет сцеживать с меньшими усилиями

      Технические характеристики

      • Питание

        напряжение
        100 - 240  В

      • Страна изготовления

        Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии
        Да

      • В комплект входят:

        Отделение для бутылочки/крышки воронки
        1  шт.
        Блок аккумуляторов
        1  шт.
        Детали для ручного сцеживания при отсутствии электроэнергии
        1
        Запасные детали
        1  шт.
        Контейнер для хранения грудного молока (125 мл)
        1  шт.
        Контейнер для хранения грудного молока (260 мл)
        1  шт.
        Охлаждающие пакетики
        2  шт.
        Шнур питания
        1  шт.
        Дорожный контейнер для сосок для новорожденных
        1  шт.
        Дорожная сумка из микроволокна
        1  шт.

      • Этапы взросления

        Возраст
        0—6 месяцев

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