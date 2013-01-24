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Philips Avent

Набор для сцеживания молока

SCF308/02
Avent
Общая оценка / 5
Avent
  • Вдохновение от природы Вдохновение от природы Вдохновение от природы
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    Philips Avent Набор для сцеживания молока

    SCF308/02
    Общая оценка / 5

    Вдохновение от природы

    Индивидуальные принадлежности для сцеживания для использования с двойным электронным молокоотсосом Philips Avent.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Philips Avent Набор для сцеживания молока

    Вдохновение от природы

    Индивидуальные принадлежности для сцеживания для использования с двойным электронным молокоотсосом Philips Avent.

    Вдохновение от природы

    Индивидуальные принадлежности для сцеживания для использования с двойным электронным молокоотсосом Philips Avent.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Philips Avent Набор для сцеживания молока

    Вдохновение от природы

    Индивидуальные принадлежности для сцеживания для использования с двойным электронным молокоотсосом Philips Avent.

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      Вдохновение от природы

      Больше молока. Простое хранение

      Ультракомфортный и эффективный

      Ультракомфортный и эффективный

      В процессе сцеживания пять мягких лепестковых секций массажера сжимаются и расжимаются, стимулируя естественное выделение молока.

      Больше молока естественным путем

      Больше молока естественным путем

      Содержит все необходимое для сбора и хранения грудного молока вдали от ребенка.

      Мягкая массажная насадка имитирует ритм сосания груди ребенком

      Мягкая массажная насадка имитирует ритм сосания груди ребенком

      Запатентованные массажные лепестки молокоотсоса Philips Avent сжимаются и разжимаются в ритме сцеживания, имитируя сосание груди ребенком и стимулируя выделение молока.

      Деликатный вакуум имитирует сосание малыша для лучшего потока молока

      Деликатный вакуум имитирует сосание малыша для лучшего потока молока, что позволяет сцеживать с меньшими усилиями

      Индивидуальные принадлежности для сцеживания с помощью двойного электронного молокоотсоса

      Воронки из двойного набора для сцеживания могут использоваться только с двойным электронным молокоотсосом, поскольку имеют другие клапаны и закрытую диафрагму. Принадлежности из двойного набора для сцеживания не подходят к ручному или обычному электронному молокоотсосу

      Технические характеристики

      • Страна изготовления

        Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии
        Да

      • В комплект входят:

        Детали для индивидуального сцеживания
        2  шт.
        Контейнер (240 мл)
        5  шт.
        Крышка чашки для хранения молока
        5  шт.

      • Этапы взросления

        Этап
        0–6 месяцев

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