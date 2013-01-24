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Для вашего максимального удобства
Под воздействием стресса или в спешке вы можете испытывать трудности со сцеживанием, а также с количеством выделяемого молока. Молокоотсос Philips AVENT SCF310/12 разработан для обеспечения максимального комфорта во время сцеживания. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Для вашего максимального удобства
Под воздействием стресса или в спешке вы можете испытывать трудности со сцеживанием, а также с количеством выделяемого молока. Молокоотсос Philips AVENT SCF310/12 разработан для обеспечения максимального комфорта во время сцеживания. Узнать обо всех преимуществах
Для вашего максимального удобства
Под воздействием стресса или в спешке вы можете испытывать трудности со сцеживанием, а также с количеством выделяемого молока. Молокоотсос Philips AVENT SCF310/12 разработан для обеспечения максимального комфорта во время сцеживания. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Для вашего максимального удобства
Под воздействием стресса или в спешке вы можете испытывать трудности со сцеживанием, а также с количеством выделяемого молока. Молокоотсос Philips AVENT SCF310/12 разработан для обеспечения максимального комфорта во время сцеживания. Узнать обо всех преимуществах
Уникальная массажная насадка, предназначенная для стимуляции выделения молока
Ручной молокоотсос имеет компактные размеры и идеально подходит для женщин, сцеживающих молоко время от времени. Удобно использовать одной рукой.
Этапы взросления
Материал
Страна изготовления (все страны)
SCF923/01
SCF160/06
CRP406/01
CP9288/01
SCF156/01
SCF156/00
SCF254/61
SCF254/24
SCF254/13