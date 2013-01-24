Для вашего максимального удобства

Под воздействием стресса или в спешке вы можете испытывать трудности со сцеживанием, а также с количеством выделяемого молока. Молокоотсос Philips AVENT SCF310/12 разработан для обеспечения максимального комфорта во время сцеживания. Узнать обо всех преимуществах