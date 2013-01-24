Philips - Нажмите здесь, чтобы перейти на домашнюю страницу
Главная страница
$

Ключевые слова для поиска

1

Philips Avent

Ручной молокоотсос

SCF310/12
Avent
Общая оценка / 5
1 награда
Avent
  • Для вашего максимального удобства Для вашего максимального удобства Для вашего максимального удобства
    -{discount-value}

    Philips Avent Ручной молокоотсос

    SCF310/12
    Общая оценка / 5
    1 награда

    Для вашего максимального удобства

    Под воздействием стресса или в спешке вы можете испытывать трудности со сцеживанием, а также с количеством выделяемого молока. Молокоотсос Philips AVENT SCF310/12 разработан для обеспечения максимального комфорта во время сцеживания. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Philips Avent Ручной молокоотсос

    Для вашего максимального удобства

    Под воздействием стресса или в спешке вы можете испытывать трудности со сцеживанием, а также с количеством выделяемого молока. Молокоотсос Philips AVENT SCF310/12 разработан для обеспечения максимального комфорта во время сцеживания. Узнать обо всех преимуществах

    Для вашего максимального удобства

    Под воздействием стресса или в спешке вы можете испытывать трудности со сцеживанием, а также с количеством выделяемого молока. Молокоотсос Philips AVENT SCF310/12 разработан для обеспечения максимального комфорта во время сцеживания. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Philips Avent Ручной молокоотсос

    Для вашего максимального удобства

    Под воздействием стресса или в спешке вы можете испытывать трудности со сцеживанием, а также с количеством выделяемого молока. Молокоотсос Philips AVENT SCF310/12 разработан для обеспечения максимального комфорта во время сцеживания. Узнать обо всех преимуществах

    Похожие продукты

    Смотреть все breast-pumps

      Для вашего максимального удобства

      Молокоотсос с массажной насадкой обеспечит максимальный комфорт

      • с контейнерами для хранения молока
      Запатентованная мягкая массажная насадка с пальчиковым массажером

      Запатентованная мягкая массажная насадка с пальчиковым массажером

      Уникальная массажная насадка, предназначенная для стимуляции выделения молока

      Удобное ручное сцеживание

      Ручной молокоотсос имеет компактные размеры и идеально подходит для женщин, сцеживающих молоко время от времени. Удобно использовать одной рукой.

      Технические характеристики

      • Этапы взросления

        Этап
        • 0–6 месяцев
        • Беременность

      • Материал

        Не содержит бисфенол-А*
        Да
        Ультрамягкая соска для новорожденных
        1  шт.
        Крышка чашки для хранения молока
        2  шт.
        Сменные вкладыши для бюстгальтера
        1  шт.
        Адаптер для чашек для хранения молока
        1  шт.
        Дорожный контейнер для сосок для новорожденных
        1  шт.
        Запасные детали
        2  шт.
        Ручной молокоотсос
        1  шт.
        Чашка для хранения молока
        2  шт.

      • Страна изготовления (все страны)

        Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии
        Да

      Получите поддержку по этому продукту

      Перейти к разделу поддержки потребителей

      Найдите запасную часть или аксессуар

      Перейти к разделу компонентов и аксессуаров

      Аксессуары для продукта

      Смотреть все аксессуары

        Предлагаемые продукты

          Недавно просмотренные продукты

            Награды

            Отзывы

            Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

            • Клинически доказано, что он помогает сцеживать больше молока за 20 минут, чем электрические двойные молокоотсосы, применяемые в медицинских учреждениях (исследование проведено на матерях недоношенных младенцев)