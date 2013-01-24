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Молокоотсос, созданный для максимального комфорта
Под воздействием стресса или в спешке вы можете испытывать трудности со сцеживанием, поэтому чувство комфорта и расслабленности действительно помогает при лактации. Молокоотсос Philips AVENT SCF310/13 разработан для обеспечения максимального комфорта во время сцеживания. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Молокоотсос, созданный для максимального комфорта
Под воздействием стресса или в спешке вы можете испытывать трудности со сцеживанием, поэтому чувство комфорта и расслабленности действительно помогает при лактации. Молокоотсос Philips AVENT SCF310/13 разработан для обеспечения максимального комфорта во время сцеживания. Узнать обо всех преимуществах
Молокоотсос, созданный для максимального комфорта
Под воздействием стресса или в спешке вы можете испытывать трудности со сцеживанием, поэтому чувство комфорта и расслабленности действительно помогает при лактации. Молокоотсос Philips AVENT SCF310/13 разработан для обеспечения максимального комфорта во время сцеживания. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Молокоотсос, созданный для максимального комфорта
Под воздействием стресса или в спешке вы можете испытывать трудности со сцеживанием, поэтому чувство комфорта и расслабленности действительно помогает при лактации. Молокоотсос Philips AVENT SCF310/13 разработан для обеспечения максимального комфорта во время сцеживания. Узнать обо всех преимуществах
Молокоотсос Philips Avent имитирует сосание груди ребенком, обеспечивая бережное сцеживание и стимулируя выделение большего объема молока, чем электрический молокоотсос, применяемый в родильных домах*
Уникальная массажная насадка, предназначенная для стимуляции выделения молока
Сделайте свою жизнь проще, сцеживая молоко непосредственно в любую из бутылочек или контейнеров для хранения грудного молока Philips Avent, которые доступны в широком ассортименте и подходят для хранения в холодильной или морозильной камере
Ручной молокоотсос имеет компактные размеры и идеально подходит для женщин, сцеживающих молоко время от времени. Удобно использовать одной рукой.
Страна изготовления
Материал
Этапы взросления
В комплект входят:
SCF160/06
SCF156/01
SCF156/00
SCF923/01
CRP406/01
SCF254/61
SCF254/24
SCF254/13