Молокоотсос, созданный для максимального комфорта

Под воздействием стресса или в спешке вы можете испытывать трудности со сцеживанием, поэтому чувство комфорта и расслабленности действительно помогает при лактации. Молокоотсос Philips AVENT SCF310/13 разработан для обеспечения максимального комфорта во время сцеживания. Узнать обо всех преимуществах