Philips - Нажмите здесь, чтобы перейти на домашнюю страницу
Главная страница
$

Ключевые слова для поиска

1

Philips Avent

Ручной молокоотсос

SCF310/20
Avent
Общая оценка / 5
1 награда
Avent
  • Для вашего максимального удобства Для вашего максимального удобства Для вашего максимального удобства
    -{discount-value}

    Philips Avent Ручной молокоотсос

    SCF310/20
    Общая оценка / 5
    1 награда

    Для вашего максимального удобства

    Под воздействием стресса или в спешке вы можете испытывать трудности со сцеживанием, а также с количеством выделяемого молока. Молокоотсос Philips AVENT SCF310/20 разработан для повышения комфорта во время сцеживания. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Philips Avent Ручной молокоотсос

    Для вашего максимального удобства

    Под воздействием стресса или в спешке вы можете испытывать трудности со сцеживанием, а также с количеством выделяемого молока. Молокоотсос Philips AVENT SCF310/20 разработан для повышения комфорта во время сцеживания. Узнать обо всех преимуществах

    Для вашего максимального удобства

    Под воздействием стресса или в спешке вы можете испытывать трудности со сцеживанием, а также с количеством выделяемого молока. Молокоотсос Philips AVENT SCF310/20 разработан для повышения комфорта во время сцеживания. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Philips Avent Ручной молокоотсос

    Для вашего максимального удобства

    Под воздействием стресса или в спешке вы можете испытывать трудности со сцеживанием, а также с количеством выделяемого молока. Молокоотсос Philips AVENT SCF310/20 разработан для повышения комфорта во время сцеживания. Узнать обо всех преимуществах

    Похожие продукты

    См. все breast-pumps

      Для вашего максимального удобства

      Молокоотсос с массажной насадкой обеспечит максимальный комфорт

      • Бутылочка 125 мл в комплекте
      Результаты, подтвержденные клиническими исследованиями*

      Результаты, подтвержденные клиническими исследованиями*

      Молокоотсос Philips Avent имитирует сосание груди ребенком, обеспечивая бережное сцеживание и стимулируя выделение большего объема молока, чем электрический молокоотсос, применяемый в родильных домах*

      Запатентованная мягкая массажная насадка с пальчиковым массажером

      Запатентованная мягкая массажная насадка с пальчиковым массажером

      Уникальная массажная насадка, предназначенная для стимуляции выделения молока

      Уникальная система для удобного хранения молока

      Уникальная система для удобного хранения молока

      Сделайте свою жизнь проще, сцеживая молоко непосредственно в любую из бутылочек или контейнеров для хранения грудного молока Philips Avent, которые доступны в широком ассортименте и подходят для хранения в холодильной или морозильной камере

      Удобное ручное сцеживание

      Ручной молокоотсос имеет компактные размеры и идеально подходит для женщин, сцеживающих молоко время от времени. Удобно использовать одной рукой.

      Технические характеристики

      • Страна изготовления (все страны)

        Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии
        Да

      • Страна изготовления (Китай)

        Китай
        Да

      • Материал

        Не содержит бисфенол-А*
        Да

      • Этапы взросления

        Возраст
        • Беременность
        • 0—6 месяцев

      • В комплект входят:

        Ручной молокоотсос
        1  шт.
        Контейнер для хранения грудного молока (125 мл)
        1  шт.
        Отделение для бутылочки/крышки воронки
        1  шт.
        Ультрамягкая соска для новорожденных
        1  шт.
        Крышка для хранения молока
        1  шт.
        Запасные детали
        2  шт.
        Дорожный контейнер для сосок для новорожденных
        1  шт.

      Получите поддержку по этому продукту

      Перейти к разделу поддержки потребителей

      Найдите запасную часть или аксессуар

      Перейти к разделу компонентов и аксессуаров

      Аксессуары для продукта

      Смотреть все аксессуары

        Предлагаемые продукты

          Недавно просмотренные продукты

            Награды

            Отзывы

            Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

            • Клинически доказано, что он помогает сцеживать больше молока за 20 минут, чем электрические двойные молокоотсосы, применяемые в медицинских учреждениях (исследование проведено на матерях недоношенных младенцев)