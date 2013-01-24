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Philips Avent

Электронный молокоотсос

SCF312/01
Avent
Общая оценка / 5
1 награда
Avent
  • Для вашего максимального удобства Для вашего максимального удобства Для вашего максимального удобства
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    Philips Avent Электронный молокоотсос

    SCF312/01
    Общая оценка / 5
    1 награда

    Для вашего максимального удобства

    Под воздействием стресса или в спешке вы можете испытывать трудности со сцеживанием, а также с количеством выделяемого молока. Молокоотсос Philips AVENT SCF312/01 разработан для повышения комфорта во время сцеживания. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Philips Avent Электронный молокоотсос

    Для вашего максимального удобства

    Под воздействием стресса или в спешке вы можете испытывать трудности со сцеживанием, а также с количеством выделяемого молока. Молокоотсос Philips AVENT SCF312/01 разработан для повышения комфорта во время сцеживания. Узнать обо всех преимуществах

    Для вашего максимального удобства

    Под воздействием стресса или в спешке вы можете испытывать трудности со сцеживанием, а также с количеством выделяемого молока. Молокоотсос Philips AVENT SCF312/01 разработан для повышения комфорта во время сцеживания. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Philips Avent Электронный молокоотсос

    Для вашего максимального удобства

    Под воздействием стресса или в спешке вы можете испытывать трудности со сцеживанием, а также с количеством выделяемого молока. Молокоотсос Philips AVENT SCF312/01 разработан для повышения комфорта во время сцеживания. Узнать обо всех преимуществах

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      Для вашего максимального удобства

      Молокоотсос с массажной насадкой обеспечит максимальный комфорт

      • Бутылочка 125 мл в комплекте
      Запоминает ваш ритм сцеживания

      Запоминает ваш ритм сцеживания

      Только электронные молокоотсосы Philips Avent имеют встроенную память, способную запомнить ваш ритм сцеживания, что обеспечивает максимальный комфорт в использовании.

      Бережное и эффективное сцеживание

      Бережное и эффективное сцеживание

      Молокоотсос Philips Avent имитирует сосание груди ребенком, обеспечивая комфорт и эффективное бережное сцеживание

      Запатентованная мягкая массажная насадка с пальчиковым массажером

      Запатентованная мягкая массажная насадка с пальчиковым массажером

      Уникальная массажная насадка, предназначенная для стимуляции выделения молока

      Уникальная система для удобного хранения молока

      Уникальная система для удобного хранения молока

      Сделайте свою жизнь проще, сцеживая молоко непосредственно в любую из бутылочек или контейнеров для хранения грудного молока Philips Avent, которые доступны в широком ассортименте и подходят для хранения в холодильной или морозильной камере

      Также может быть использован как ручной молокоотсос

      Также может быть использован как ручной молокоотсос

      При необходимости его также можно использовать в качестве ручного молокоотсоса

      Технические характеристики

      • Питание

        напряжение
        100 - 240  В
        Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии
        Да
        Этап
        • Беременность
        • 0–6 месяцев

      • В комплект входят:

        Отделение для бутылочки/крышки воронки
        1  шт.
        Не содержит бисфенол-А*
        Да
        Ультрамягкая соска для новорожденных
        1  шт.
        Контейнер для хранения грудного молока (125 мл)
        1  шт.
        Сменные вкладыши для бюстгальтера
        1  шт.
        Дорожный контейнер для сосок для новорожденных
        1  шт.
        Запасные детали
        2  шт.

      • В комплект входят:

        Электронный молокоотсос
        1
        Блок аккумуляторов
        1  шт.
        Детали для ручного сцеживания при отсутствии электроэнергии
        1

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