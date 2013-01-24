Для вашего максимального удобства

Под воздействием стресса или в спешке вы можете испытывать трудности с лактацией, а количество выделяемого молока может быть недостаточным. Наш молокоотсос разработан для обеспечения максимального комфорта и покоя, помогая вам расслабиться во время его использования. Узнать обо всех преимуществах