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Philips Avent

Электронный молокоотсос

SCF312/13
Avent
Общая оценка / 5
1 награда
Avent
  • Для вашего максимального удобства Для вашего максимального удобства Для вашего максимального удобства
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    Philips Avent Электронный молокоотсос

    SCF312/13
    Общая оценка / 5
    1 награда

    Для вашего максимального удобства

    Под воздействием стресса или в спешке вы можете испытывать трудности с лактацией, а количество выделяемого молока может быть недостаточным. Наш молокоотсос разработан для обеспечения максимального комфорта и покоя, помогая вам расслабиться во время его использования. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Philips Avent Электронный молокоотсос

    Для вашего максимального удобства

    Под воздействием стресса или в спешке вы можете испытывать трудности с лактацией, а количество выделяемого молока может быть недостаточным. Наш молокоотсос разработан для обеспечения максимального комфорта и покоя, помогая вам расслабиться во время его использования. Узнать обо всех преимуществах

    Для вашего максимального удобства

    Под воздействием стресса или в спешке вы можете испытывать трудности с лактацией, а количество выделяемого молока может быть недостаточным. Наш молокоотсос разработан для обеспечения максимального комфорта и покоя, помогая вам расслабиться во время его использования. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Philips Avent Электронный молокоотсос

    Для вашего максимального удобства

    Под воздействием стресса или в спешке вы можете испытывать трудности с лактацией, а количество выделяемого молока может быть недостаточным. Наш молокоотсос разработан для обеспечения максимального комфорта и покоя, помогая вам расслабиться во время его использования. Узнать обо всех преимуществах

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      Для вашего максимального удобства

      Молокоотсос с массажной насадкой обеспечит максимальный комфорт

      • Набор "Деловая мама"
      Также может быть использован как ручной молокоотсос

      Также может быть использован как ручной молокоотсос

      При необходимости его также можно использовать в качестве ручного молокоотсоса

      Бережное и эффективное сцеживание

      Бережное и эффективное сцеживание

      Молокоотсос Philips Avent имитирует сосание груди ребенком, обеспечивая комфорт и эффективное бережное сцеживание

      Запатентованная мягкая массажная насадка с пальчиковым массажером

      Запатентованная мягкая массажная насадка с пальчиковым массажером

      Уникальная массажная насадка, предназначенная для стимуляции выделения молока

      Запоминает ваш ритм сцеживания

      Запоминает ваш ритм сцеживания

      Только электронные молокоотсосы Philips Avent имеют встроенную память, способную запомнить ваш ритм сцеживания, что обеспечивает максимальный комфорт в использовании.

      Уникальная система для удобного хранения молока

      Уникальная система для удобного хранения молока

      Сделайте свою жизнь проще, сцеживая молоко непосредственно в любую из бутылочек или контейнеров для хранения грудного молока Philips Avent, которые доступны в широком ассортименте и подходят для хранения в холодильной или морозильной камере

      Технические характеристики

      • Страна изготовления

        Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии
        Да
        напряжение
        100 - 240  В
        Этап
        • Беременность
        • 0–6 месяцев

      • В комплект входят:

        Ультрамягкая соска для новорожденных
        1  шт.
        Отделение для бутылочки/крышки воронки
        1  шт.
        Не содержит бисфенол-А*
        Да
        Контейнер для хранения грудного молока (125 мл)
        2  шт.
        Сменные вкладыши для бюстгальтера
        1  шт.
        Охлаждающие пакетики
        2  шт.
        Дорожный контейнер для сосок для новорожденных
        1  шт.
        Запасные детали
        2  шт.
        Дорожная сумка с термоизоляцией из микроволокна
        1  шт.

      • В комплект входят:

        Блок аккумуляторов
        1  шт.
        Электронный молокоотсос
        1
        Детали для ручного сцеживания при отсутствии электроэнергии
        1

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