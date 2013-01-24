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Больше молока для малыша с комфортом для мамы
Если вы испытываете чувство расслабленности и комфорта, приток молока увеличивается, поэтому мы создали самый удобный молокоотсос в нашей линейке: сцеживайте молоко в удобном положении без необходимости наклоняться вперед, стимулируя приток молока при помощи мягкой массажной насадки. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Больше молока для малыша с комфортом для мамы
Если вы испытываете чувство расслабленности и комфорта, приток молока увеличивается, поэтому мы создали самый удобный молокоотсос в нашей линейке: сцеживайте молоко в удобном положении без необходимости наклоняться вперед, стимулируя приток молока при помощи мягкой массажной насадки. Узнать обо всех преимуществах
Больше молока для малыша с комфортом для мамы
Если вы испытываете чувство расслабленности и комфорта, приток молока увеличивается, поэтому мы создали самый удобный молокоотсос в нашей линейке: сцеживайте молоко в удобном положении без необходимости наклоняться вперед, стимулируя приток молока при помощи мягкой массажной насадки. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Больше молока для малыша с комфортом для мамы
Если вы испытываете чувство расслабленности и комфорта, приток молока увеличивается, поэтому мы создали самый удобный молокоотсос в нашей линейке: сцеживайте молоко в удобном положении без необходимости наклоняться вперед, стимулируя приток молока при помощи мягкой массажной насадки. Узнать обо всех преимуществах
Благодаря уникальной форме молокоотсоса молоко из груди поступает прямо в бутылочку, даже если вы сидите ровно. Это значит, что вы можете занять более удобное положение во время сцеживания — больше не нужно наклоняться вперед, чтобы все молоко попадало в бутылочку. Удобное положение и чувство расслабленности во время сцеживания естественным образом стимулируют приток молока и облегчают процесс.
Новое мягкое бархатистое покрытие массажной насадки оставляет на коже ощущение тепла для комфортной и нежной стимуляции притока молока. Насадка бережно имитирует процесс сосания груди ребенком, обеспечивая приток.
Контейнеры подходят и для сцеживания грудного молока, и для хранения, и для кормления ребенка. Идеальны для хранения в холодильнике или морозильной камере
Компактный дизайн и ручка эргономичной формы позволяют удобно прикладывать молокоотсос к груди, держать его и контролировать процесс сцеживания. Благодаря небольшим размерам и легкому весу молокоотсос удобно хранить и брать с собой в дорогу, делая процесс сцеживания в пути более незаметным.
Форма деталей позволяет зрительно определить порядок их соединения, обеспечивая простую сборку молокоотсоса.
Молокоотсос подходит для использования вместе с другими продуктами для кормления серии Philips Avent, в том числе с бутылочками и контейнерами для хранения молока серии Classic. Philips Avent также предлагает ряд аксессуаров для ухода за грудью, которые помогут вам продлить период грудного вскармливания и обеспечат больший комфорт.
Благодаря небольшому количеству отдельных деталей молокоотсос удобен в очистке. Все детали можно мыть в посудомоечной машине.
Ручной молокоотсос имеет компактные размеры и идеально подходит для женщин, сцеживающих молоко время от времени. Удобно использовать одной рукой.
Страна изготовления
В комплект входят:
В комплект входят:
Молокоотсос
Функции
Функции
CP9288/01
CP9287/01
SCF254/61
SCF254/24
SCF254/13