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Philips Avent

Ручной молокоотсос серии Comfort

SCF330/12
Avent
Общая оценка / 5
1 награда
Avent
  • Больше молока для малыша с комфортом для мамы Больше молока для малыша с комфортом для мамы Больше молока для малыша с комфортом для мамы
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    Philips Avent Ручной молокоотсос серии Comfort

    SCF330/12
    Общая оценка / 5
    1 награда

    Больше молока для малыша с комфортом для мамы

    Если вы испытываете чувство расслабленности и комфорта, приток молока увеличивается, поэтому мы создали самый удобный молокоотсос в нашей линейке: сцеживайте молоко в удобном положении без необходимости наклоняться вперед, стимулируя приток молока при помощи мягкой массажной насадки. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Philips Avent Ручной молокоотсос серии Comfort

    Больше молока для малыша с комфортом для мамы

    Если вы испытываете чувство расслабленности и комфорта, приток молока увеличивается, поэтому мы создали самый удобный молокоотсос в нашей линейке: сцеживайте молоко в удобном положении без необходимости наклоняться вперед, стимулируя приток молока при помощи мягкой массажной насадки. Узнать обо всех преимуществах

    Больше молока для малыша с комфортом для мамы

    Если вы испытываете чувство расслабленности и комфорта, приток молока увеличивается, поэтому мы создали самый удобный молокоотсос в нашей линейке: сцеживайте молоко в удобном положении без необходимости наклоняться вперед, стимулируя приток молока при помощи мягкой массажной насадки. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Philips Avent Ручной молокоотсос серии Comfort

    Больше молока для малыша с комфортом для мамы

    Если вы испытываете чувство расслабленности и комфорта, приток молока увеличивается, поэтому мы создали самый удобный молокоотсос в нашей линейке: сцеживайте молоко в удобном положении без необходимости наклоняться вперед, стимулируя приток молока при помощи мягкой массажной насадки. Узнать обо всех преимуществах

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      Больше молока для малыша с комфортом для мамы

      • Natural
      • 3 контейнера для молока в комплекте
      Более удобное положение во время сцеживания благодаря уникальному дизайну

      Более удобное положение во время сцеживания благодаря уникальному дизайну

      Благодаря уникальной форме молокоотсоса молоко из груди поступает прямо в бутылочку, даже если вы сидите ровно. Это значит, что вы можете занять более удобное положение во время сцеживания — больше не нужно наклоняться вперед, чтобы все молоко попадало в бутылочку. Удобное положение и чувство расслабленности во время сцеживания естественным образом стимулируют приток молока и облегчают процесс.

      Мягкая массажная насадка оставляет ощущение тепла

      Мягкая массажная насадка оставляет ощущение тепла

      Новое мягкое бархатистое покрытие массажной насадки оставляет на коже ощущение тепла для комфортной и нежной стимуляции притока молока. Насадка бережно имитирует процесс сосания груди ребенком, обеспечивая приток.

      3 универсальных контейнера для молока в комплекте

      3 универсальных контейнера для молока в комплекте

      Контейнеры подходят и для сцеживания грудного молока, и для хранения, и для кормления ребенка. Идеальны для хранения в холодильнике или морозильной камере

      Компактный легкий дизайн

      Компактный легкий дизайн

      Компактный дизайн и ручка эргономичной формы позволяют удобно прикладывать молокоотсос к груди, держать его и контролировать процесс сцеживания. Благодаря небольшим размерам и легкому весу молокоотсос удобно хранить и брать с собой в дорогу, делая процесс сцеживания в пути более незаметным.

      Простая сборка. Определение порядка соединения деталей на глаз

      Простая сборка. Определение порядка соединения деталей на глаз

      Форма деталей позволяет зрительно определить порядок их соединения, обеспечивая простую сборку молокоотсоса.

      Совместимость с другими изделиями для кормления Philips Avent

      Совместимость с другими изделиями для кормления Philips Avent

      Молокоотсос подходит для использования вместе с другими продуктами для кормления серии Philips Avent, в том числе с бутылочками и контейнерами для хранения молока серии Classic. Philips Avent также предлагает ряд аксессуаров для ухода за грудью, которые помогут вам продлить период грудного вскармливания и обеспечат больший комфорт.

      Простота очистки благодаря небольшому количеству отдельных деталей

      Благодаря небольшому количеству отдельных деталей молокоотсос удобен в очистке. Все детали можно мыть в посудомоечной машине.

      Удобное ручное сцеживание

      Ручной молокоотсос имеет компактные размеры и идеально подходит для женщин, сцеживающих молоко время от времени. Удобно использовать одной рукой.

      Технические характеристики

      • Страна изготовления

        Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии
        Да
        Этап
        0–6 месяцев

      • В комплект входят:

        Ультрамягкая соска для новорожденных
        1  шт.
        Молокоотсос
        Не содержит бисфенол-А*
        Дизайн молокоотсоса
        Компактный дизайн
        Соска
        • силикон
        • Не содержит бисфенол-А*
        Адаптер для чашек для хранения молока
        1  шт.
        Чашка для хранения молока VIA
        • Полипропилен
        • Не содержит бисфенол-А*

      • В комплект входят:

        Пробный комплект вкладышей для бюстгальтера
        2 (2 вкладыша для дневного времени суток и 2 вкладыша для ночного времени суток)  шт.
        Корпус молокоотсоса с ручкой
        1  шт.
        Насадка стандартного размера
        1  шт.
        Крышка для транспортировки
        1  шт.
        Контейнеры для молока
        3  шт.

      • Молокоотсос

        Материал
        Не содержит бисфенол-А*
        Использование молокоотсоса
        • Простая сборка
        • Простота очистки
        • Полная совместимость со всеми сериями

      • Функции

        Не нужно наклоняться вперед
        Сцеживание в удобном положении
        Мягкая массажная насадка
        Деликатная стимуляция

      • Функции

        Чашки для хранения молока VIA в комплекте
        Простое и удобное сцеживание, хранение и кормление.

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            • Не содержит бисфенола-А, что соответствует требованиям Регламента ЕС 10/2011