Уникальный дизайн для сцеживания в любом удобном положении

Благодаря уникальной форме молокоотсоса молоко из груди поступает прямо в бутылочку или контейнер, даже если вы сидите ровно. Это значит, что вы можете занять любое удобное для вас положение во время сцеживания — больше не нужно наклоняться вперед, чтобы все молоко попадало в бутылочку. Удобное положение и чувство расслабленности облегчают процесс сцеживания.