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Больше комфорта и больше молока за меньшее время*
Двойной молокоотсос Ultra Comfort Double идеально подойдет женщинам с высоким темпом жизни. Сцеживайте быстро и с комфортом благодаря мягким массажным лепесткам, которые бережно стимулируют приток молока. Прибор работает без лишнего шума, его легко готовить к работе, настраивать, использовать и очищать. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Больше комфорта и больше молока за меньшее время*
Двойной молокоотсос Ultra Comfort Double идеально подойдет женщинам с высоким темпом жизни. Сцеживайте быстро и с комфортом благодаря мягким массажным лепесткам, которые бережно стимулируют приток молока. Прибор работает без лишнего шума, его легко готовить к работе, настраивать, использовать и очищать. Узнать обо всех преимуществах
Больше комфорта и больше молока за меньшее время*
Двойной молокоотсос Ultra Comfort Double идеально подойдет женщинам с высоким темпом жизни. Сцеживайте быстро и с комфортом благодаря мягким массажным лепесткам, которые бережно стимулируют приток молока. Прибор работает без лишнего шума, его легко готовить к работе, настраивать, использовать и очищать. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Больше комфорта и больше молока за меньшее время*
Двойной молокоотсос Ultra Comfort Double идеально подойдет женщинам с высоким темпом жизни. Сцеживайте быстро и с комфортом благодаря мягким массажным лепесткам, которые бережно стимулируют приток молока. Прибор работает без лишнего шума, его легко готовить к работе, настраивать, использовать и очищать. Узнать обо всех преимуществах
Благодаря уникальной форме молокоотсоса молоко из груди поступает прямо в бутылочку или контейнер, даже если вы сидите ровно. Это значит, что вы можете занять любое удобное для вас положение во время сцеживания — больше не нужно наклоняться вперед, чтобы все молоко попадало в бутылочку. Удобное положение и чувство расслабленности облегчают процесс сцеживания.
При включении молокоотсос автоматически запускается в режиме деликатной стимуляции, улучшая приток молока. Затем можно выбрать одну из трех настроек, с которой сцеживание будет наиболее комфортным для вас.
Мягкое бархатистое покрытие массажной насадки оставляет на коже ощущение тепла для комфортной и нежной стимуляции притока молока. Уникальная насадка с лепестками имитирует процесс сосания груди ребенком, бережно стимулируя процесс лактации.
Двойное сцеживание занимает меньше времени, чем одинарное.
Молоко не протекает из трубок.
Всего несколько съемных деталей и продуманный дизайн. С легкостью сцеживайте молоко для малыша в любое время.
Благодаря широкой соске, повторяющей форму груди, можно легко сочетать кормление грудью и кормление из бутылочки.
Создано для незаметного сцеживания в любое время.
Дизайн
Этапы взросления
Удобство использования
Функции
Материал
В комплект входят:
Страна изготовления
CP9895/01
CP9289/01
CP9287/01
CP9286/01
SCF254/61
SCF254/24
SCF254/13