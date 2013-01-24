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Электрический подогреватель для быстрого разогрева
Если вы устали, подогреватель бутылочек Philips Avent разогреет молоко быстро и равномерно всего за 3 минуты. Простой в использовании прибор с функцией размораживания также подходит для подогрева детского питания.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Электрический подогреватель для быстрого разогрева
Если вы устали, подогреватель бутылочек Philips Avent разогреет молоко быстро и равномерно всего за 3 минуты. Простой в использовании прибор с функцией размораживания также подходит для подогрева детского питания.
Электрический подогреватель для быстрого разогрева
Если вы устали, подогреватель бутылочек Philips Avent разогреет молоко быстро и равномерно всего за 3 минуты. Простой в использовании прибор с функцией размораживания также подходит для подогрева детского питания.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Электрический подогреватель для быстрого разогрева
Если вы устали, подогреватель бутылочек Philips Avent разогреет молоко быстро и равномерно всего за 3 минуты. Простой в использовании прибор с функцией размораживания также подходит для подогрева детского питания.
Подогреватель бутылочек позволяет подогреть 150 мл молока всего за 3 минуты*.
Этот подогреватель бутылочек обеспечивает быстрый и равномерный разогрев, так как в процессе подогрева молоко постоянно перемешивается.
После медленного подогрева температура молока или детского питания будет поддерживаться на оптимальном уровне до нужного момента.
Подогреватель бутылочек полностью совместим со всеми бутылочками и контейнерами Philips Avent*. Используйте его для удобного подогрева содержимого бутылочек и контейнеров.
Технические характеристики
В комплект входят:
Материал изделия