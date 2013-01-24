Philips - Нажмите здесь, чтобы перейти на домашнюю страницу
Главная страница
$

Ключевые слова для поиска

1

Avent Быстрый подогреватель бутылочек

SCF355/07
Avent
  • Электрический подогреватель для быстрого разогрева Электрический подогреватель для быстрого разогрева Электрический подогреватель для быстрого разогрева
    -{discount-value}

    Avent Быстрый подогреватель бутылочек

    SCF355/07

    Электрический подогреватель для быстрого разогрева

    Если вы устали, подогреватель бутылочек Philips Avent разогреет молоко быстро и равномерно всего за 3 минуты. Простой в использовании прибор с функцией размораживания также подходит для подогрева детского питания.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Avent Быстрый подогреватель бутылочек

    Электрический подогреватель для быстрого разогрева

    Если вы устали, подогреватель бутылочек Philips Avent разогреет молоко быстро и равномерно всего за 3 минуты. Простой в использовании прибор с функцией размораживания также подходит для подогрева детского питания.

    Электрический подогреватель для быстрого разогрева

    Если вы устали, подогреватель бутылочек Philips Avent разогреет молоко быстро и равномерно всего за 3 минуты. Простой в использовании прибор с функцией размораживания также подходит для подогрева детского питания.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Avent Быстрый подогреватель бутылочек

    Электрический подогреватель для быстрого разогрева

    Если вы устали, подогреватель бутылочек Philips Avent разогреет молоко быстро и равномерно всего за 3 минуты. Простой в использовании прибор с функцией размораживания также подходит для подогрева детского питания.

    Похожие продукты

    Смотреть все Подогреватели для детских бутылочек

      Электрический подогреватель для быстрого разогрева

      Подогревает молоко быстро и равномерно

      • Равномерный подогрев без перегрева
      • Быстрый подогрев
      • Бережная разморозка
      • Функция поддержания температуры
      Подогрев детских бутылочек за 3 минуты

      Подогрев детских бутылочек за 3 минуты

      Подогреватель бутылочек позволяет подогреть 150 мл молока всего за 3 минуты*.

      Подогревает быстро и равномерно

      Подогревает быстро и равномерно

      Этот подогреватель бутылочек обеспечивает быстрый и равномерный разогрев, так как в процессе подогрева молоко постоянно перемешивается.

      Поддержание температуры

      Поддержание температуры

      После медленного подогрева температура молока или детского питания будет поддерживаться на оптимальном уровне до нужного момента.

      Совместимость с бутылочками и контейнерами Philips Avent

      Подогреватель бутылочек полностью совместим со всеми бутылочками и контейнерами Philips Avent*. Используйте его для удобного подогрева содержимого бутылочек и контейнеров.

      Технические характеристики

      • Технические характеристики

        Voltage
        220 В~, 50 Гц
        Размеры изделия (ШxВxГ)
        160,4 x 139,9 x 148,55 mm
        Stage
        Все
        Размеры потребительской упаковки (Ш x В x Г)
        175 x 185 x 160 mm

      • В комплект входят:

        Подогреватель бутылочек
        1 pcs
        Разработано:
        Европа
        Power consumption
        275 W
        Произведено:
        Китае

      • Материал изделия

        PP
        Да
        АБС-пластик
        Да

      Получите поддержку по этому продукту

      Часто задаваемые вопросы, устранение неисправностей, инструкции по эксплуатации и рекомендации

      Предлагаемые продукты

        Недавно просмотренные продукты

          Отзывы

          Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии