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Philips Avent

Быстрый подогреватель бутылочек

SCF358/00
Avent
Общая оценка / 5
Avent
  • Быстрое и простое подогревание Быстрое и простое подогревание Быстрое и простое подогревание
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    Philips Avent Быстрый подогреватель бутылочек

    SCF358/00
    Общая оценка / 5

    Быстрое и простое подогревание

    Готовьте смеси для детского питания всего за несколько минут с подогревателем бутылочек, который управляет температурой вместо вас. Интеллектуальный контроль температуры предотвращает перегрев молока или детских смесей, а также настраивает увеличение температуры для быстрого подогрева. Узнать обо всех преимуществах

    Philips Avent Быстрый подогреватель бутылочек

    Быстрое и простое подогревание

    Готовьте смеси для детского питания всего за несколько минут с подогревателем бутылочек, который управляет температурой вместо вас. Интеллектуальный контроль температуры предотвращает перегрев молока или детских смесей, а также настраивает увеличение температуры для быстрого подогрева. Узнать обо всех преимуществах

    Быстрое и простое подогревание

    Готовьте смеси для детского питания всего за несколько минут с подогревателем бутылочек, который управляет температурой вместо вас. Интеллектуальный контроль температуры предотвращает перегрев молока или детских смесей, а также настраивает увеличение температуры для быстрого подогрева. Узнать обо всех преимуществах

    Philips Avent Быстрый подогреватель бутылочек

    Быстрое и простое подогревание

    Готовьте смеси для детского питания всего за несколько минут с подогревателем бутылочек, который управляет температурой вместо вас. Интеллектуальный контроль температуры предотвращает перегрев молока или детских смесей, а также настраивает увеличение температуры для быстрого подогрева. Узнать обо всех преимуществах

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      Быстрое и простое подогревание

      Готовность всего за 3 минуты*

      • Равномерный подогрев без перегрева
      • Быстрый подогрев
      • Быстрое размораживание
      • Подходит для подогрева детского питания
      Интеллектуальная система нагревает воду до идеальной температуры

      Интеллектуальная система нагревает воду до идеальной температуры

      Задайте объем молока, запустите процесс и позвольте интеллектуальной системе позаботиться об остальном. Она измеряет начальную температуру молока и быстро подогревает его до идеальной температуры, после чего поддерживает ее до 60 минут.

      Функция размораживания для молока и детских смесей из холодильника

      Функция размораживания для молока и детских смесей из холодильника

      Любите хранить продукты в холодильнике? Подогреватель булочек быстро разморозит молоко и детские смеси в контейнерах.

      Подогревает не только молоко, но и детское питание

      Подогревает не только молоко, но и детское питание

      Когда ваш малыш будет готов к потреблению твердой пищи, подогреватель можно будет использовать для размораживания и нагрева детских смесей в контейнерах.

      Легко чистится

      Легко чистится

      Никаких разборных компонентов: простая очистка и больше свободного времени на игры с малышом.

      Поддерживает идеальную температуру до 60 минут

      Поддерживает идеальную температуру до 60 минут

      Наш подогреватель бутылочек поддерживает идеальную температуру до 60 минут на случай, если вам нужно еще немного времени перед кормлением.

      Совместимо с большинством бутылочек и контейнеров для детского питания

      Совместимо с большинством бутылочек и контейнеров для детского питания

      Создано для любимых бутылочек вашего малыша от Philips Avent, а также бутылочек и контейнеров для детского питания от большинства крупных производителей.

      Технические характеристики

      • Страна изготовления

        Разработано:
        Европа
        Произведено:
        Китае

      • В комплект входят:

        Подогреватель бутылочек
        1  шт.

      • Материал изделия

        АБС-пластик
        Да
        PP
        Да

      • Вес и габариты

        Размеры изделия (ШxВxГ)
        160,4 x 139,9 x 148,55  миллиметра
        Размеры потребительской упаковки (Ш x В x Г)
        175 x 185 x 160  миллиметра

      • Технические характеристики

        потребляемая мощность
        400  Вт
        Классификация по степени безопасности
        1 класс
        напряжение
        220–240 В, 50–60 Гц

      • Этапы взросления

        Возраст
        Все

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