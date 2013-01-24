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Быстрое и простое подогревание
Готовьте смеси для детского питания всего за несколько минут с подогревателем бутылочек, который управляет температурой вместо вас. Интеллектуальный контроль температуры предотвращает перегрев молока или детских смесей, а также настраивает увеличение температуры для быстрого подогрева. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Быстрое и простое подогревание
Готовьте смеси для детского питания всего за несколько минут с подогревателем бутылочек, который управляет температурой вместо вас. Интеллектуальный контроль температуры предотвращает перегрев молока или детских смесей, а также настраивает увеличение температуры для быстрого подогрева. Узнать обо всех преимуществах
Быстрое и простое подогревание
Готовьте смеси для детского питания всего за несколько минут с подогревателем бутылочек, который управляет температурой вместо вас. Интеллектуальный контроль температуры предотвращает перегрев молока или детских смесей, а также настраивает увеличение температуры для быстрого подогрева. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Быстрое и простое подогревание
Готовьте смеси для детского питания всего за несколько минут с подогревателем бутылочек, который управляет температурой вместо вас. Интеллектуальный контроль температуры предотвращает перегрев молока или детских смесей, а также настраивает увеличение температуры для быстрого подогрева. Узнать обо всех преимуществах
Задайте объем молока, запустите процесс и позвольте интеллектуальной системе позаботиться об остальном. Она измеряет начальную температуру молока и быстро подогревает его до идеальной температуры, после чего поддерживает ее до 60 минут.
Любите хранить продукты в холодильнике? Подогреватель булочек быстро разморозит молоко и детские смеси в контейнерах.
Когда ваш малыш будет готов к потреблению твердой пищи, подогреватель можно будет использовать для размораживания и нагрева детских смесей в контейнерах.
Никаких разборных компонентов: простая очистка и больше свободного времени на игры с малышом.
Наш подогреватель бутылочек поддерживает идеальную температуру до 60 минут на случай, если вам нужно еще немного времени перед кормлением.
Создано для любимых бутылочек вашего малыша от Philips Avent, а также бутылочек и контейнеров для детского питания от большинства крупных производителей.
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