Позволяет коже малыша дышать

Большие вентиляционные отверстия пустышки защитят кожу малыша. 9 из 10 родителей согласны с тем, что пустышки Philips Avent ultra air комфортны для их малыша.** Они светятся в темноте, чтобы комфорт и спокойствие всегда были под рукой. Теперь 80 % состоит из растительных материалов.*