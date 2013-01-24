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Avent

Питательный крем для тела Avent

SCF500/20
Avent
Общая оценка / 5
1 награда
Avent
  • Препятствует появлению растяжек, увлажняет, делает кожу упругой Препятствует появлению растяжек, увлажняет, делает кожу упругой Препятствует появлению растяжек, увлажняет, делает кожу упругой
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    Avent Питательный крем для тела Avent

    SCF500/20
    Общая оценка / 5
    1 награда

    Препятствует появлению растяжек, увлажняет, делает кожу упругой

    Специальная формула для снятия усталости и повышения эластичности кожи, препятствующая появлению растяжек. Этот питательный, нежирный крем для массажа способствует повышению упругости кожи, увлажняет и смягчает ее. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Avent Питательный крем для тела Avent

    Препятствует появлению растяжек, увлажняет, делает кожу упругой

    Специальная формула для снятия усталости и повышения эластичности кожи, препятствующая появлению растяжек. Этот питательный, нежирный крем для массажа способствует повышению упругости кожи, увлажняет и смягчает ее. Узнать обо всех преимуществах

    Препятствует появлению растяжек, увлажняет, делает кожу упругой

    Специальная формула для снятия усталости и повышения эластичности кожи, препятствующая появлению растяжек. Этот питательный, нежирный крем для массажа способствует повышению упругости кожи, увлажняет и смягчает ее. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Avent Питательный крем для тела Avent

    Препятствует появлению растяжек, увлажняет, делает кожу упругой

    Специальная формула для снятия усталости и повышения эластичности кожи, препятствующая появлению растяжек. Этот питательный, нежирный крем для массажа способствует повышению упругости кожи, увлажняет и смягчает ее. Узнать обо всех преимуществах

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      Препятствует появлению растяжек, увлажняет, делает кожу упругой

      Содержит масла дерева ши, папайи и экстракты морских водорослей

      • 200 мл

      Гипоаллергенно

      Гипоаллергенно для матери и ребенка

      Одобрен дерматологами для периодов до и после родов

      Одобрен дерматологами для использования до и после родов

      Помогает снять зуд

      Легкая формула помогает бороться с сухостью кожи и растяжками.

      Смягчает кожу

      Быстровпитывающееся средство содержит апельсиновое и миндальное масла.

      Технические характеристики

      • Страна изготовления

        Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии
        Да
        цвет
        Дизайн продукта может изменяться в зависимости от страны.
        Этап
        • 0–6 месяцев
        • 6–12 месяцев

      • В комплект входят:

        Питательный крем для тела
        1 тюбик 200 мл

      • Дизайн

        трубка
        Да

      • Размеры и вес

        Громкость
        200 мл

      • Ингредиенты

        Масло ши
        Да
        Масло папайи
        Да
        Экстракты морских водорослей
        Да

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