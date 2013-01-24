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Препятствует появлению растяжек, увлажняет, делает кожу упругой
Специальная формула для снятия усталости и повышения эластичности кожи, препятствующая появлению растяжек. Этот питательный, нежирный крем для массажа способствует повышению упругости кожи, увлажняет и смягчает ее. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Препятствует появлению растяжек, увлажняет, делает кожу упругой
Специальная формула для снятия усталости и повышения эластичности кожи, препятствующая появлению растяжек. Этот питательный, нежирный крем для массажа способствует повышению упругости кожи, увлажняет и смягчает ее. Узнать обо всех преимуществах
Препятствует появлению растяжек, увлажняет, делает кожу упругой
Специальная формула для снятия усталости и повышения эластичности кожи, препятствующая появлению растяжек. Этот питательный, нежирный крем для массажа способствует повышению упругости кожи, увлажняет и смягчает ее. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Препятствует появлению растяжек, увлажняет, делает кожу упругой
Специальная формула для снятия усталости и повышения эластичности кожи, препятствующая появлению растяжек. Этот питательный, нежирный крем для массажа способствует повышению упругости кожи, увлажняет и смягчает ее. Узнать обо всех преимуществах
Гипоаллергенно для матери и ребенка
Одобрен дерматологами для использования до и после родов
Легкая формула помогает бороться с сухостью кожи и растяжками.
Быстровпитывающееся средство содержит апельсиновое и миндальное масла.
В комплект входят:
Страна изготовления
Дизайн
Этапы взросления
Размеры и вес
Ингредиенты