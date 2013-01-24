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Снимает усталость и делает кожу гладкой и шелковистой
Увлажняющая очищающая пена подарит вашей коже нежность и свежесть. Легкий аромат цитруса и масла лаванды полностью расслабляет тело и мысли. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Снимает усталость и делает кожу гладкой и шелковистой
Увлажняющая очищающая пена подарит вашей коже нежность и свежесть. Легкий аромат цитруса и масла лаванды полностью расслабляет тело и мысли. Узнать обо всех преимуществах
Снимает усталость и делает кожу гладкой и шелковистой
Увлажняющая очищающая пена подарит вашей коже нежность и свежесть. Легкий аромат цитруса и масла лаванды полностью расслабляет тело и мысли. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Снимает усталость и делает кожу гладкой и шелковистой
Увлажняющая очищающая пена подарит вашей коже нежность и свежесть. Легкий аромат цитруса и масла лаванды полностью расслабляет тело и мысли. Узнать обо всех преимуществах
Одобрен дерматологами для использования до и после родов
Тонкий аромат цитруса с нотками лаванды.
Гипоаллергенно для матери и ребенка
Увлажняющая и очищающая формула для использования в ванне и душе.
Дизайн
В комплект входят:
Дизайн
Размеры и вес
Ингредиенты