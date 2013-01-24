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Avent

Расслабляющий гель для душа и ванной Avent

SCF502/40
Avent
Общая оценка / 5
1 награда
Avent
  • Снимает усталость и делает кожу гладкой и шелковистой Снимает усталость и делает кожу гладкой и шелковистой Снимает усталость и делает кожу гладкой и шелковистой
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    Avent Расслабляющий гель для душа и ванной Avent

    SCF502/40
    Общая оценка / 5
    1 награда

    Снимает усталость и делает кожу гладкой и шелковистой

    Увлажняющая очищающая пена подарит вашей коже нежность и свежесть. Легкий аромат цитруса и масла лаванды полностью расслабляет тело и мысли. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Avent Расслабляющий гель для душа и ванной Avent

    Снимает усталость и делает кожу гладкой и шелковистой

    Увлажняющая очищающая пена подарит вашей коже нежность и свежесть. Легкий аромат цитруса и масла лаванды полностью расслабляет тело и мысли. Узнать обо всех преимуществах

    Снимает усталость и делает кожу гладкой и шелковистой

    Увлажняющая очищающая пена подарит вашей коже нежность и свежесть. Легкий аромат цитруса и масла лаванды полностью расслабляет тело и мысли. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Avent Расслабляющий гель для душа и ванной Avent

    Снимает усталость и делает кожу гладкой и шелковистой

    Увлажняющая очищающая пена подарит вашей коже нежность и свежесть. Легкий аромат цитруса и масла лаванды полностью расслабляет тело и мысли. Узнать обо всех преимуществах

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      Снимает усталость и делает кожу гладкой и шелковистой

      Содержит масло лаванды и экстракты морских водорослей

      • 400 мл

      Одобрен дерматологами для периодов до и после родов

      Одобрен дерматологами для использования до и после родов

      Смягчает кожу и снимает напряжение

      Тонкий аромат цитруса с нотками лаванды.

      Гипоаллергенно

      Гипоаллергенно для матери и ребенка

      Делает кожу гладкой и шелковистой

      Увлажняющая и очищающая формула для использования в ванне и душе.

      Технические характеристики

      • Дизайн

        цвет
        Дизайн продукта может изменяться в зависимости от страны.
        Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии
        Да
        Этап
        • 0–6 месяцев
        • 6–12 месяцев

      • В комплект входят:

        Гель для душа и ванны
        1 тюбик 400 мл

      • Дизайн

        трубка
        Да

      • Размеры и вес

        Громкость
        400 мл

      • Ингредиенты

        Экстракты морских водорослей
        Да
        Лавандовое масло
        Да

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